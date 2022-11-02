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Galatasaray Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı bitiriyor

Galatasaray Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı bitiriyor

Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı gündemine aldığı iddia edildi.

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Sezon başında önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da yeni hedef ocak ayı. Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde iddialı bir takım kurmasına rağmen devre arasında da birçok bölgeye transfer yapma kararı aldı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da en az 3-4 transfer yapılmasını istediği öne sürülürken başarılı hocanın, belli başlı mevkiler için transfer raporunu yönetime ilettiği iddia edildi.

Bu talep sonrası piyasa araştırmasına geçen yönetim, birçok isimle görüşme gerçekleştirdi ve sürpriz bir isim üzerinde karar kılındı.

Galatasaray, Olayinka'yı gündemine aldı

Sarı kırmızılılar, Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı gündemine aldı.
Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Olayinka'nın da transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Düşük bir bonservis ücreti teklif edilecek

Cimbom, ocak ayında kontratının bitmesine 6 ay kalacak olan Olayinka transferin için düşük bir bonservis ücreti teklif edecek.

Prag'ın, Olayinka pazarlığında eli bir hayli güçsüz durumda. Bunun nedeni ise 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2023 yaz transfer döneminde bitecek olması.

Olayinka, Çekya ekibinden gelen sözleşme yenileme teklifini de kabul etmedi. Nijeryalı yıldızın Avrupa'da daha iyi ücret kazanacağı bir kulübe gitmek istediği belirtildi.

Bu noktada devreye girecek olan Galatasaray, oyuncuyla kısa süre içinde anlaşıp transferi noktalamak istiyor.

19 maçta 9 gol attı

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu bu sezon 19 maça çıktı.
Olayinka 19 karşılaşmada 9 gol atarken 4 de asist yaptı.

Olayinka geçen sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. (A Spor)

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