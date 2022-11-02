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Bu burçlar sinirliyken yanlarına bile yaklaşmayın! Yanan siz olursunuz...

Bu burçlar sinirliyken yanlarına bile yaklaşmayın! Yanan siz olursunuz...

Bazı kişiler burcunun özelliklerini dışa fazlasıyla yansıtırlarken, bazıları ise bu özellikleri mümkün olduğunca gizlerler. Ancak sinirlendiğinde oldukça tehlikeli olan burçlar ne yazık ki bu yönlerini asla gizleyemiyor, hatta karşısındaki kişiye daha çok yansıtıyor.

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Astrolojide her burcun kendine göre bazı özellikleri vardır. Bu özelliklere bakıldığında kimileri oldukça duygusal olurken, kimileri ise hiçbir sorunu kafaya takmaz. Ancak bazı burçlar ise sinirlendiğinde oldukça tehlikelidir. İşte sinirliyken asla tartışmaya girmeniz gereken, hatta yanından bile geçmemeniz gereken burçlar...

Koç burcu

Koç burçları çok kolay sinirlenen burçlar arasında yer alıyor. Özellikle engellendiklerini hissettiklerinde deliye dönebilirler. Bir şeyin olmasını istediklerinde hızlıca gerçekleşmesini arzularlar. Koç burçlarına hayır demek ve sebebini belirtmemek, onları daha fazla kızdırır ve koç burçları sinirlendiğinde sesini yükseltir.

Başak burcu

Konu temizlik ve düzen olduğunda Başak burçları bir hayli titizdir. Genel olarak sakin bir yapıya sahip olan başak burçları, kurdukları düzen bozulduğunda hemen sinirlenir. Bunun yanı sıra ortamdaki en zeki kişi olmayı da severler. Şayet hatalarını yüzüne vurursanız başka birine dönüşürler.

Aslan burcu

Anlaşılmadığını hisseden aslan burcu çok çabuk sinirlenir. Kalabalık ortamda odak noktası olmayı seven aslan burcu, gücü ve kontrol duygusunu hissedemediğinde agresifleşebilir.

Hangi ayda doğanlar hangi burca sahip?

Oğlak burcu Aralık ve Ocak aylarındadır. 22 Aralık - 20 Ocak arası Oğlak burcudur.

Kova burcu Ocak ve Şubat aylarındadır. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arası Kova burcudur.

Balık burcu Şubat ve Mart aylarındadır. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arası Balık burcudur.

Koç burcu Mart ve Nisan aylarındadır. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arası Koç burcudur.

Boğa burcu Nisan ve Mayıs aylarındadır. 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arası Boğa burcudur.

İkizler burcu Mayıs ve Haziran aylarındadır. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arası İkizler burcudur.

Yengeç burcu Haziran ve Temmuz aylarındadır. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arası Yengeç burcudur.

Aslan burcu Temmuz ve Ağustos ayları arasındadır. 22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arası Aslan burcu olmaktadır.

Başak burcu Ağustos ve Eylül ayları arasındadır. 23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arası Başak burcudur.

Terazi burcu Eylül ve Ekim ayları arasındadır. 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arası Terazi burcudur.

Akrep burcu Ekim ve Kasım ayları arasındadır. 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arası Akrep burcudur.

Yay burcu Kasım ve Aralık aylarındadır. 22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arası Yay burcu oluyor.

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