Eylül ayı bomba gibi geldi! Dinçer Güner'den haftalık burç yorumları: ''Tutulmaya dikkat!''

Boğa ve Yükselen Boğa;

Balık burcundaki ay tutulması senin 11. evinde gerçekleşiyor. 11. ev, arkadaşlıklar, sosyal çevre, topluluklar ve geleceğe dair umutlar ve hayallerle ilgilidir. Bu nedenle, bu tutulma seni bu alanlarda büyük değişimlere ve yeni farkındalıklara götürebilir. Belki arkadaş çevrende önemli değişiklikler olacak, belki de sosyal hayatında yeni insanlarla tanışacaksın. Arkadaşlık ilişkilerin bu dönemde önemli bir dönüşüm geçirebilir. Bazı arkadaşlıklarını gözden geçirip, sana artık hizmet etmeyen ilişkileri sonlandırma kararı alabilirsin. Aynı zamanda, yeni ve anlamlı dostluklar kurmak için de harika bir zaman. Belki bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaya başlayabilir veya topluma katkıda bulunacak projelerde yer alabilirsin. Bu süreçte, başkalarına yardım etmek ve toplumsal olarak fark yaratmak iyi gelebilir. Geleceğe dair umutların ve hayallerin de bu dönemde büyük bir önem kazanacak. Belki de uzun süredir hayalini kurduğun projeler için adım atma kararı alacaksın. Hayallerini gerçekleştirmek için gerekli cesareti ve motivasyonu bu süreçte bulabilirsin. Bu dönemde, hedeflerine odaklanmak ve geleceğe dair planlar yapmak için harika bir zaman. Jüpiter’in güzel desteği ile dostlarından, arkadaşlarından harika destekler görebilirsin. Belki de bazı dostlarınla iş birliği içine girip birlikte para da kazanabilirsiniz. Bu süreçte en büyük gücü yakın çevrenden, kardeşlerinden, komşularından ve iletişim yeteneğinden alacaksın. Yengeç'teki Jüpiter, düşüncelerini ve fikirlerini öyle güzel destekliyor ki, kendini ifade ederken hiç zorlanmayacaksın. Vereceğin bir eğitim, yazacağın bir yazı veya yapacağın kısa bir seyahat sana ilham verebilir. Karşıt açıda duran Merkür ise aşk hayatın, hobilerin veya çocuklarınla ilgili konularda mantıklı kararlar alman gerektiğini hatırlatıyor. Kalbinin sesiyle flört ettiğin kişinin söyledikleri arasında bir çelişki fark edebilirsin. Sosyal çevren için yapmak istediğin fedakarlıklarla, kişisel zevklerin ve aşk hayatın arasında bir denge kurman gerekecek. Çocuk sahibiysen, onun okul, arkadaş veya sosyal çevresiyle ilgili bir gündem çıkabilir.