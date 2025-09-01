Eylül ayı bomba gibi geldi! Dinçer Güner'den haftalık burç yorumları: ''Tutulmaya dikkat!''
1 Eylül Pazartesi günü burç yorumları Dinçer Güner'den geldi. Ünlü astrolog Dinçer Güner, tutulmaya özel haftalık astrolojik tüyoları ve haftalık burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının haftalık yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Bu hafta meydana gelecek gezegen yer değiştirmeleri sonucu ruh halinizde oluşabilecek etkilere karşı kendinizi önceden koruma altına alın. Eylül ayı içerisinde özellikle tutulmalara dikkat! Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrolojik tüyolar ve haftalık burç yorumlarını yazdı:
Koç ve Yükselen Koç;
Balık burcundaki ay tutulması hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu tutulma zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan birtakım korkular, endişeler ..vb konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Jüpiter desteği ile ailenizden harika destekler alabilir, daha büyük bir eve taşınabilir, yurt dışında yaşamakla ilgili planlarınız var ise devreye sokabilirsiniz. Ancak Başak'taki Merkür, günlük hayatın koşturmacası ve iş yerindeki detaylarla zihnini meşgul edebilir. Sağlığına ve günlük rutinlerine dair bazı gerçeklerle yüzleşmen gerekebilir. Bu dönemde ruhsal ihtiyaçlarınla, günlük hayatın somut sorumlulukları arasında bir denge kurman çok önemli. İş ortamında birileriyle iletişim sıkıntıları yaşayabilirsin; yanlış anlaşılmalara çok açık bir dönem. Sanki biri sana tatlı bir şey söyleyecek, sen ters anlayıp trip atacaksın.
Boğa ve Yükselen Boğa;
Balık burcundaki ay tutulması senin 11. evinde gerçekleşiyor. 11. ev, arkadaşlıklar, sosyal çevre, topluluklar ve geleceğe dair umutlar ve hayallerle ilgilidir. Bu nedenle, bu tutulma seni bu alanlarda büyük değişimlere ve yeni farkındalıklara götürebilir. Belki arkadaş çevrende önemli değişiklikler olacak, belki de sosyal hayatında yeni insanlarla tanışacaksın. Arkadaşlık ilişkilerin bu dönemde önemli bir dönüşüm geçirebilir. Bazı arkadaşlıklarını gözden geçirip, sana artık hizmet etmeyen ilişkileri sonlandırma kararı alabilirsin. Aynı zamanda, yeni ve anlamlı dostluklar kurmak için de harika bir zaman. Belki bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaya başlayabilir veya topluma katkıda bulunacak projelerde yer alabilirsin. Bu süreçte, başkalarına yardım etmek ve toplumsal olarak fark yaratmak iyi gelebilir. Geleceğe dair umutların ve hayallerin de bu dönemde büyük bir önem kazanacak. Belki de uzun süredir hayalini kurduğun projeler için adım atma kararı alacaksın. Hayallerini gerçekleştirmek için gerekli cesareti ve motivasyonu bu süreçte bulabilirsin. Bu dönemde, hedeflerine odaklanmak ve geleceğe dair planlar yapmak için harika bir zaman. Jüpiter’in güzel desteği ile dostlarından, arkadaşlarından harika destekler görebilirsin. Belki de bazı dostlarınla iş birliği içine girip birlikte para da kazanabilirsiniz. Bu süreçte en büyük gücü yakın çevrenden, kardeşlerinden, komşularından ve iletişim yeteneğinden alacaksın. Yengeç'teki Jüpiter, düşüncelerini ve fikirlerini öyle güzel destekliyor ki, kendini ifade ederken hiç zorlanmayacaksın. Vereceğin bir eğitim, yazacağın bir yazı veya yapacağın kısa bir seyahat sana ilham verebilir. Karşıt açıda duran Merkür ise aşk hayatın, hobilerin veya çocuklarınla ilgili konularda mantıklı kararlar alman gerektiğini hatırlatıyor. Kalbinin sesiyle flört ettiğin kişinin söyledikleri arasında bir çelişki fark edebilirsin. Sosyal çevren için yapmak istediğin fedakarlıklarla, kişisel zevklerin ve aşk hayatın arasında bir denge kurman gerekecek. Çocuk sahibiysen, onun okul, arkadaş veya sosyal çevresiyle ilgili bir gündem çıkabilir.
İkizler ve Yükselen İkizler;
Balık burcundaki ay tutulması ile kariyer, toplumsal statü, hedefler ve toplumdaki imajınızla ilgili önemli konular gündeme gelebilir. Bu Ay Tutulması, kariyerinizle ilgili yeni yolları keşfetme, daha yaratıcı bir yaklaşım benimseme veya mevcut kariyer yolunu tamamen değiştirme isteği getirebilir. Jüpiter’in desteği ile maddi anlamda gelirleriniz artabilir, işlerinizi büyütebilir, daha iyi bir işe geçebilir, terfi alabilir, yurt dışı bağlantılı işlerden, yayıncılıktan, turizmden, emlak sektöründen belki de para kazanabileceksiniz. Ancak Başak'taki Merkür, aile ve yuva alanında çözülmesi gereken bazı detayları ve mantıksal sorunları önüne getirecek. Aile içinde bir iletişim krizi veya evinle ilgili halledilmesi gereken pratik meseleler gündeme gelebilir. Bir taşınma kararı iş nedeniyle hızlanabilir. Evini ofis gibi kullanma hali artabilir. İşinde görünür hale geleceksin, gözler üstünde olacak. İletişim diline çok dikkat et, çünkü küçük bir söz büyük yankı yapabilir.