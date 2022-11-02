Kefirin öyle bir faydası ortaya çıktı ki! Sabah aç karna bir bardak içerseniz...

Probiyotik kaynağı olan kefir her derde deva bir içecek. Kolesterolü dengeleyen, kan şekerini olumlu yönde etkileyen, kemik sağlığını iyileştiren kefirin insan vücuduna olan faydaları saymakla da bitmiyor. Her gün bir bardak içince kefirin vücudunuzda gösterdiği etkiyi göreceksiniz! İşte kefirin inanılmaz faydaları...

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Kefir eski zamanlardan bu yana gelen, esas olarak Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkasya kökenli bir içecekti. Kefir daha sonraları Müslümanlar arasında yayılmaya başlamıştır. Kefir, süt asidi ile özel bir mayalama yöntemi ile elde ediliyor. Peki kefiri hangi saatlerde tüketmeli? Aç karnına mı yoksa tok karnına mı içildiğinde daha faydalı olur? Bu soruların yanıtları haberimizin devamında...

Sabah aç karnına kefir içmenin faydaları

Kefir içmek için belirli bir zaman vermek doğru değildir. Birey kendi tercihine göre kefiri istediği zaman tüketebilir. Sabah aç karna tüketmek isteyen bireyler içinse ekstra bir katkısı olduğu düşünülür. Kefir içeriğinde bulunan probiyotikler sayesinde bağırsakları çalıştırıp sindirim sistemini hızlandıracağı için gün içinde daha etkili olduğu düşünülür. Diyet yapanlar ve ya kilo vermek isteyenler sabah aç karna tüketip boşaltım sistemlerinin daha çok çalışmasını sağlayabilirler. Peki, kefir içince ne olur?

Kefir çok fazla faydası bulunan bir süt türevi üründür. Kefirin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

İçeriğinde bulunan probiyotikler ile sindirim sistemi ve bağırsaklar ile ilgili olumlu etkiler oluşturmaktadır.

Kalsiyum içeriği fazla bir besin olduğu için kemik sağlığı ile ilgili olumlu etkisi vardır.

Kolesterolü dengeler.

Kan şekeri ile ilgili olumlu etkileri vardır.

Antioksidan içeriği yüksek olduğu için hücre yenilenmesine destek olur.

Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı bir besindir.

Alerji ve astıma olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Uyku bozukluğu, stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinir.

Diyette kefir nasıl tüketilir?

Diyet yapan bireyler öğünlerine kefir ekleyerek sindirim sistemlerini daha rahat çalıştırabilirler. Bu sayede zayıflama sürecine daha çok destek olacaktır. Diyet dönemlerinde kefirin sabah aç karna tüketilmesi önerilir. Gün içinde bağırsakları daha kolay çalıştıracaktır. Bazı uzmanlara göre yatmadan bir saat önce yapılan kefir tüketimi de metabolizmayı çalıştırmaya destek olur. Diyet yaparken sade kefir içilmesi daha iyi olacaktır. Marketlerden alınan meyve aromalı kefirlerin kalori ve şeker oranı yüksek olabilir. Sade kefiri evde tatlandırmak daha iyi bir tercih olacaktır.

Kabızlık için kefir nasıl tüketilmeli?

Kabızlık yaşayan bireyler doğal besinlerle çözülebilen bir rahatsızlıktır. Kefir de bağırsak sağlığını düzenleyen ve bağırsakları çalıştıran bir besindir. Sabah aç karna ve akşam yatmadan tüketilen bir bardak kefir sindirim sistemi için olumlu etkiler yaratacaktır. Kefirin düzenli tüketimi ile bağırsak ve sindirim sistemi daha doğru çalışacaktır.