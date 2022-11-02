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ABD'den Türkiye'ye "tahıl koridoru" teşekkürü

ABD'den Türkiye'ye "tahıl koridoru" teşekkürü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkür etti.

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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. Blinken ise Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Ayrıca görüşmede Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ve F-16 filosunun modernizasyonu konusu da gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, sıfır atık konusunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunduğu karar tasarısı hakkında da Blinken’a bilgi verdi.

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