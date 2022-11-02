Star'ın Yalı Çapkını TRT'yi de vurdu! 3 sezon gider denen diziye bay bay dedi

Şu sıralar her akşam ekranlarda birbirinden farklı onlarca dizi var. Hepsinin hikiyesi konusu farklı ama amaçları aynı; günün en çok izlenen yapımı olmak. Seyirciyi eline geçirmek için savaşan kanallara bu sezon nal toplatan bir dizi var Star'ın Yalı Çapkını... Öyle ki en büyük yapımların ekran sahibi olan TRT 1 bile bu durumdan etkilendi.

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Yeni sezonun başlaması ile birlikte ekranlarda haftanın 7 günü büyük bir çekişme var. Özellikle cuma günü bu savaş iyice kızışıyor. Star'ın son bombası Yalı Çapkını dengeleri iyice değiştirdi, ateşi körükledi.

Daha ilk bölümden tüm rakiplerini sollayan dizinin hikmeti nedir bilinmez ama cuma akşamlarınun açık ara en çok izlenen dizisi olmaya her bölümü ile devam ediyor. Dizibib karşısında olan diğer yapımlar ise resmen can çekişiyor.

Geçtiğimiz hafta 17. sezonu ile Kanal D'de yeniden başlayan, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bile Yalı Çapkını'ndan reyting tokadını yedi ve geride kaldı. Yalı Çapkını zirveyi resmen esir aldı.

Kanal D'nin ardından çıkmaza giren bir kanal daha var. En yüksek bütçeli dizilere imza atan TRT 1. TRT'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Kasaba Doktoru'da Yalı Çapkını sayesinde iyice dar boğaza girdi.

Sıcacık, aile kokan konusu ile ilk bölümleri ilgiyle takip edilen Kasaba Doktoru Yalı Çapkını'ndaki entrikalara yenildi, seyirci Star'ı tercih etti. Reytingleri giderek düşen dizinin yakın zamanda erken final yapması bekleniyor.

Seni Kalbime Sakladım sonra da Mükemmel Eşleşme'ye kapı gösteren TRT'nin sezon bitmeden Kasaba Doktoru'na da bay bay demesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama son yaklaşıyor...

Yalı Çapkını'nın gazabına uğrayan bir başka kanal da ATV oldu. Geçen sezon iddialı başlayan Yalnız Kurt bu sezon pek beklentiyi karşılayamadı. Cuma günü seyircisini çoktan Yalı Çapkını'na kaptıran dizinin de yakın zamanda ekrana veda etmesi bekleniyor.

Yalı Çapkını kimin kitabı

Yapı Çapkını dizisi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Yalı Çapkını Seyran'ın gerçekte kim olduğu açıklanmadı. Hikayenin gerçek sahipleri ile etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.

Seyran kimdir, hikayesi

Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.

Ferit Kimdir?

Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.