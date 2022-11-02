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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son haftasında Polonya’da, Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında yarın Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Bu zorlu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda sakatlıkları bulunan Gustavo Henrique, Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Rossi ve İrfan Can Eğribayat yer almadı.

Bir süredir sakatlığı dolasıyla takımdan ayrı olan Joshua King ise Polonya kafilesinde bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi."

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