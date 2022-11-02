Kapış kapış yenecek lezzet bombası patatesli mercimek köftesi tarifi!

Kırmızı mercimekle yapılan, marulla servis edilen efsane lezzet mercimek köftesini sevmeyen yoktur. Peki mercimek köftesini daha önce hiç patatesli yediniz mi? Bazı yörelerde sık sık yapılan patatesli mercimek köftesi damak çatlatan lezzetiyle yapıldığı anda tüketiliyor. İşte enfes patatesli mercimek köftesi tarifi...

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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak patatesli mercimek köftesini söylersek itiraz eden olmayacaktır diye düşünüyoruz. Üzerine limon dökülerek marula sarılan bu lezzet bombasını yiyen bağımlı oluyor. Sevdiklerinizin bayıla bayıla tüketeceği patatesli mercimek köftesinin nasıl hemen bittiğini anlayamayacaksınız. Ekonomik, doyurucu lezzetler her zaman başımızın tacı. Patatesli mercimek köfte de bol bol bitkisel protein içeriyor, tok tutuyor.

Patatesli mercimek köftesi malzemeleri

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı köftelik bulgur

2 adet orta boy patates

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 tutam maydanoz

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı nane

Servis için:

1 adet limon

2 adet domates

2 adet salatılık

1 adet göbek marul

Turşu

Nasıl yapılır?

Mercimeğimizi yıkayıp ve patateslerimizi soyduktan sonra ikisini bir tencereye alıyoruz. Sıcak su koyup haşlanmasını bekliyoruz.

Diğer tarafta ince bulgurumuzu bir kaba alıp sıcak su ile ıslatıyoruz.

Soğanlarımızı küçük küçük doğrayıp kızgın yağda pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Soğanlar kavrulduktan sonra salçamızı üzerine koyuyoruz.

Salçada kavrulduktan sonra ocağı kapatıyoruz ve hemen baharatlarımızı içine atıyoruz.

Haşlanan mercimek ve patatesi süzüp yumuşayan ince bulgurla yoğurmaya başlıyoruz.

İyice özleştikten sonra soğuyan salçalı sosu da ilave ediyoruz.

En son olarak ince kıyılmış maydanozu da ekleyip sıkmaya başlıyoruz. Afiyet olsun.

Lezzetli mercimek köftesinin püf noktaları

1. Kaliteli ve taze malzemeler kullanın

Mercimek köftesinin kusursuz bir lezzete sahip olması için ana malzemeleri özenle seçmelisiniz. Kaliteli mercimek ve bulgur, taptaze yeşillikler kullanarak hayalinizdeki lezzete ulaşabilir, kusursuz bir mercimek köftesi hazırlayabilirsiniz.

2. Ölçülere dikkat edin

Mercimek köftesi yapımında iyi bir lezzet yakalayabilmek için mercimek lezzetinin ön planda olması gerekir. Bunun için mercimek ve bulguru eşit miktarda kullanmak yerine, mercimeğin daima bulgurdan daha fazla ölçüde olmasına dikkat edin. Bu sayede hem mercimek lezzetini daha iyi hisseder hem de mercimek köftesinin dağılmasını önleyebilirsiniz.

3. Bulgurun pişmesini sağlayın

Su ekleyerek orta ateşte pişirmeye bıraktığınız mercimeklerin tamamen suyunu çekmesini bekleyip bulguru öyle ekler, üzerine tekrar su koyarsanız bulgurun çiğ kalmasına ve lezzetini kaybetmesine neden olabilirsiniz. Bunun yerine mercimeklerin suyu tamamen çekmesini beklemeden tencere içerisinde bir miktar su varken bulguru eklerseniz hem mercimek ve bulgurun bütünleşmesini sağlarsınız hem de bulgurun çiğ kalmasını önlersiniz.

4. Yağ ve salça miktarını iyi belirleyin

Mercimek köftesini bağlayan en önemli malzeme yağdır, dolayısıyla yağı bolca kullanmanız gerekir. Salça ise mercimek köftesinin hem lezzetinde hem de güzel görünmesinde önemlidir. Salçayı az koyarsanız mercimek köftesinin kötü bir turuncu renk almasına neden olabilirsiniz. Salçayı çok koyarsanız salça tadının mercimek tadının önüne geçmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle salça ve yağı birden eklemek yerine azar azar ekleyerek duruma göre davranmanız daha doğru olacaktır.