BIST 4.090
DOLAR 18,62
EURO 18,43
ALTIN 991,32
HABER /  EKONOMİ

Nureddin Nebati duyurdu: 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz

Nureddin Nebati duyurdu: 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD EXPO fuarında ekonominin gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz.

Enerji fiyatları cari dengeyi  etkiliyor

Cari işlemler, enerji ve altın hariç değerlendirdiğinde 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. Enerji fiyatları cari açık üzerinde etkili oluyor. Hedef cari işlemler dengesini kalıcı olarak iyileştirmek. Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız.

Enflasyondan kalıcı olarak kurtulacağız

Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımızı olumsuz bir şekilde etkilemesinden korumak hedefiyle ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz. Türkiye Yüzyılı ile ideallerimize ulaşacağız.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜRSAB başkanlığına aday olan Bilal Korkmaz: Hedefim üyelerine daha çok kazandırmak
TÜRSAB başkanlığına aday olan Bilal Korkmaz: Hedefim üyelerine daha çok kazandırmak
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Bağcılar'da korkunç olay! Komşular ihbar etti evden kaçarken yakalandı
Bağcılar'da korkunç olay! Komşular ihbar etti evden kaçarken yakalandı
Bu lezzeti yapmadan geçemeyeceksiniz balkan lezzeti Selanik böreği!
Bu lezzeti yapmadan geçemeyeceksiniz balkan lezzeti Selanik böreği!
Erdoğan'dan 'Rusya’yı nasıl ikna ettiniz’ sorusuna flaş cevap: "Onu bana bırakın, önce Biden’a sonra..."
Erdoğan'dan 'Rusya’yı nasıl ikna ettiniz’ sorusuna flaş cevap: "Onu bana bırakın, önce Biden’a sonra..."
Fırının tüm yemekleri eşit pişirmesi için bu ayarı yapın! Kimse bilmiyor ama...
Fırının tüm yemekleri eşit pişirmesi için bu ayarı yapın! Kimse bilmiyor ama...
Bakan Muş duyurdu! Ekim ayı ihracat rakamı belli oldu
Bakan Muş duyurdu! Ekim ayı ihracat rakamı belli oldu
Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması! "Türkiye'nin desteği sayesinde garantiler alabildik"
Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması! "Türkiye'nin desteği sayesinde garantiler alabildik"
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Varank teknoloji için Kılıçdaroğlu'na adres gösterdi
Bakan Varank teknoloji için Kılıçdaroğlu'na adres gösterdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
Kavcıoğlu'ndan kritik kredi açıklaması: Tedbirlerin dışındadır
Kavcıoğlu'ndan kritik kredi açıklaması: Tedbirlerin dışındadır