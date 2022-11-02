Nureddin Nebati duyurdu: 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD EXPO fuarında ekonominin gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz.

Enerji fiyatları cari dengeyi etkiliyor

Cari işlemler, enerji ve altın hariç değerlendirdiğinde 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. Enerji fiyatları cari açık üzerinde etkili oluyor. Hedef cari işlemler dengesini kalıcı olarak iyileştirmek. Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız.

Enflasyondan kalıcı olarak kurtulacağız

Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımızı olumsuz bir şekilde etkilemesinden korumak hedefiyle ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz. Türkiye Yüzyılı ile ideallerimize ulaşacağız.