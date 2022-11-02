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Bağcılar'da korkunç olay! Komşular ihbar etti evden kaçarken yakalandı

Bağcılar'da korkunç olay! Komşular ihbar etti evden kaçarken yakalandı

 İSTANBUL Bağcılar'dan son gelen haber feci! Tartıştığı karısını silahla vurarak öldüren şüpheli, evden kaçmaya çalışırken yakalandı.

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F.K. (38) ile eşi Kudret K. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.K, silahla eşine ateş etti.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri kaçmaya çalışan F.K'yi kısa sürede yakaladı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kudret K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret K'nin cenazesi ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

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