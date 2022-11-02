BIST 4.090
DOLAR 18,62
EURO 18,43
ALTIN 991,32
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması! "Türkiye'nin desteği sayesinde garantiler alabildik"

Rusya'dan tahıl anlaşması açıklaması! "Türkiye'nin desteği sayesinde garantiler alabildik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik"" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerin ardından, tahıl koridorunun bugün itibarıyla (TSİ 12.00) yeniden işlerlik kazandığını açıkladı.

Kremlin: anlaşma hala askıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna ile tahıl anlaşması konusunda Türkiye ile hala temas halindeyiz ancak şimdilik Rusya'nın katılımı hala askıda" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'den güvence aldık, anlaşma devam edecek
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." dedi.

Konaşenkov, Rusya’nın katılımını askıya aldığı Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun, 29 Ekim’de Rusya’nın Karadeniz Donanması'na ait gemi ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, söz konusu gemilerin tahıl koridorunun güvenliğini sağladığına işaret etti.

Bu nedenle, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı askıya aldığına dikkati çeken Konaşenkov, bu konudaki pozisyonlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyine bildirdiklerini dile getirdi.

Konaşenkov, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik." diye konuştu.

Ukrayna’nın, sevkiyatlarda kullanılan insani deniz koridoruna ilişkin Rusya’ya resmi garanti verdiğini anlatan Konaşenkov, "Ukrayna tarafı, insani deniz koridorunun yalnızca Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında kullanılacağını resmi olarak iletti." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Rusya’nın, söz konusu garantileri yeterli bulduğunu anlatarak, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek. Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımını Sivastopol'daki terör saldırısının ardından askıya almıştı." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Bakan Varank teknoloji için Kılıçdaroğlu'na adres gösterdi
Bakan Varank teknoloji için Kılıçdaroğlu'na adres gösterdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
Kavcıoğlu'ndan kritik kredi açıklaması: Tedbirlerin dışındadır
Kavcıoğlu'ndan kritik kredi açıklaması: Tedbirlerin dışındadır
Gurbetçi kadın paniğe kapılıp öyle bir şey yaptı ki
Gurbetçi kadın paniğe kapılıp öyle bir şey yaptı ki
Oktay Vural denildi iş adamı çıktı! Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin İYİ Parti işi fena patladı
Oktay Vural denildi iş adamı çıktı! Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin İYİ Parti işi fena patladı
EYT'de en fazla sorulan soru yanıt buldu! Maaş ve kıdem tazminatı
EYT'de en fazla sorulan soru yanıt buldu! Maaş ve kıdem tazminatı
Turşu suyundaki inanılmaz mucize! Faydalarına inanamayacaksınız
Turşu suyundaki inanılmaz mucize! Faydalarına inanamayacaksınız
FETÖ'cü emniyet müdürü Pendik Limanı’nda kaçmaya çalışırken yakalandı
FETÖ'cü emniyet müdürü Pendik Limanı’nda kaçmaya çalışırken yakalandı
Kasım ayı başlayınca cildim pul pul dökülüyor diyenler bu haber size
Kasım ayı başlayınca cildim pul pul dökülüyor diyenler bu haber size
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahir Ünal açıklaması! CHP'ye 'Sıkıyorsa başörtülü aday koy bakalım' resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahir Ünal açıklaması! CHP'ye 'Sıkıyorsa başörtülü aday koy bakalım' resti