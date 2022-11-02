Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahir Ünal açıklaması! CHP'ye 'Sıkıyorsa başörtülü aday koy bakalım' resti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affını isteyen Mahir Ünal'a teşekkür ederek başladı. AK Parti'nin vereceği başörtüsü için anayasa değişikliği teklifini hatırlatan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Başörtülülere rozet takma yarışına girdi. Sıkıyorsa başörtülü aday koy bakalım" diye seslendi. Erdoğan, tahıl sevikayatının süreceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği hakkında "Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy" dedi. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Erdoğan, tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini belirtti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- 'Mahir Ünal'a görev süresince yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Grup başkanvekilimizin görevinden affıyla boşalan yere, grup başkan yardımcımız Özlem Zengin'i teklif ediyoruz. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı ziyaretleri...

- AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan hamburger turları düzenliyorlar. İngiltere'nin hamburgeri daha mı güzel anlamadım. Sonra da Almanya'ya gidecekmiş, bence orada döner ye.

- Güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar yatırımcıları tehdit eden sen değilmişsin gibi çıkmış bir de ne diyorsun.

CHP'nin başörtü teklifi

- CHP'nin içi boş ve ne getirdiği tam belli olmayan yasa teklifi verdi. Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik.

- CHP bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın.

Sıkıyorsa başörtülü aday koy bakalım

- Bay Kemal sana sesliyorum; başörtüsünü bir metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin? Sen bunları unutturmaya çalışıyorsun ama televizyon arşivleri bunu unutturmuyor.

- Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.

- Bütün bunlara rağmen, sıkıyorsa başörtüsü adayları koy bakalım. Görelim bakalım ne yapacaksın. Geçmişteki ağababalarınız başörtülü kadınları Meclis'ten kovdu.

Teklif bugün meclis'e geliyor

- Hazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi, Meclis'te bulunan arkadaşlarla ve partilerle görüşmeye başladılar. Ve bugün tamamlanacak görüşmelerin ardından teklifimizi, Meclis'e bugün sunacağız.

Referanduma da hazırız

- Bir daha açılmamak üzere, muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Halk oylaması dahil bütün adımları atmaya hazırız. Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık.

Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu' iddiası

- Bu iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız. Kolluk güçlerimizin hakkını korumak boynumuzun borcudur. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakaladık.

- Bu kişinin uyuşturucudan vergi alınmasını öneren kişi olduğunu da unutmadık.

Sayı 2 bine çıkacak

-Kooperatif marketlerimiz aynı zamanda üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturuyor. Bu marketlerin sayısını 2 bine çıkaracağız. Ko bakkal projesi ile de bakkal formatında satış yerlerinde ürünleri ulaştırmayı hedefliyoruz.

Tahıl sevkiyatı devam edecek

-Yeni müjde de şu sayın Putin'le yaptığımız görüşme üzere Rusya Savunma Bakanı Şoygu Sayın Hulusi Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının eskisi gibi devam edeceğini bildirdi. Bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatı eskiden planlandığı gibi devam edecek. Bay Kemal görüyorsun bölgesel çalışmıyoruz küresel çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz.

"Bırakın dava arkadaşımızı kaybetmeye..."

-Siyasette seçme ve seçilme yaşını seçilme yaşını 18 yaşına indiren AK Parti iktidarıdır. Bırakın dava arkadaşımızı kaybetmeye tek bir çakıl taşının bizden kopartılmasına müsaade etmeyiz. Siyasette tıpış tıpış oy vereceksin ne demek! Sen ne zamandan beri halkımızın iradesine ipotek koyuyorsun Heralde tıpış tıpış gidecekler öyle anlaşılıyor.