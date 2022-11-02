Cep telefonu yüzünüze zarar veriyor! Ne alaka demeyin bakın sebebi neymiş…

Uzmanlar, bilgisayar, telefon gibi cihazların yaydığı radyasyon konusunda sürekli uyarıyor. Bu cihazların zararlarına bir yenisi daha eklendi. Bilgisayar ve telefon ekranlarının yaydığı mavi ışık cilde zarar veriyor.

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Bilgisayar ve telefon ekranlarının gözlere ne kadar zarar verdiğini biliyoruz. Ancak sadece göze değil, yüze de zarar verdiği ortaya çıktı. Bu sonuca, Covid-19 döneminde ekran kullanımının artması sonucunda yüzde farkedilen değişiklikler sayesinde varıldı.

Yaşlılığa ve lekelenmeye neden oluyor

Mavi ışık, güneş ışığında bulunan görünür ışık spektrumunun ( 380 - 500 nanometre) bir kısmı olarak tanımlanıyor. Bu ışık aynı zamanda iç mekan aydınlatması, bilgisayar ekranları ve akıllı telefonlar gibi yaygın elektronik cihazlar tarafından da yayılıyor. Mavi ışığın UV ışığından daha derine nüfus ettiği düşünülse de yapılan çalışmalar cilt kanserinin gelişimiyle ilişkili olmadığını gösteriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, “Maruz kaldığımız mavi ışığın çoğu güneşten gelir. Cihazların yaydığı mavi ışığın miktarı güneş tarafından yayılanın sadece küçük bir kısmını oluşturur.

Özellikle Covid-19 döneminde telefon ve bilgisayar kullanımın arttığı gerçeği var. Elektronik cihazlar, cilt yaşlanmasını ve lekelenmeyi artırabiliyor. Bunun bilimselliği henüz kanıtlanmamış olsa da, uzmanlar uyarıyor.

Hormon üretimini ve uykuyu olumsuz etkiliyor

Bilim insanları güneşten ve cihazlardan gelen mavi ışığın göz yorgunluğu ve göz kuruluğuna neden olup katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunu hızlandırabileceğini söylüyor. Bazı çalışmalarda, hormon üretimini ve uyku kalitesini bile olumsuz yönde etkileyecek bir dengesizlik yaratabileceği belirtiliyor.

Mavi ışık lekelenmeye yol açıyor

Dr. Makbule Dündar, “Mavi ışığın cilde nüfus etmesinin reaktif oksijen türlerine neden olup bunun DNA hasarına, kolajen ve elastin liflerde hasarlanmaya yol açabileceği üzerinde durulan konular arasında yer almaya başladı.’’ dedi.

Evden çalışan insanların dışarı çıkmamalarına rağmen, yüzlerindeki lekelerin arttığı görüldü. Bunun nedeninin cihazlardan yayılan mavi ışığa bağlı olduğu düşünülüyor.

Telefon parlaklığını kısmak çözüm olabilir

Bilgisayar ekranı dışında tabletler ve cep telefonları da birer mavi ışık kaynağı olarak görüldüğü için telefonun ekran parlaklığını azaltmak ve kulaklık kullanarak yanaktan uzaklaştırmak önerilen tedbirler arasında bulunuyor. Elektronik cihazlar için mavi ışığı engelleyen veya azaltan oftalmolog onaylı bir ekran koruyucu kullanılmasının da oluşabilecek hasarı azaltabileceği belirtiliyor.

Ayrıca güneş lekelerinden korunmak için sadece yazın değil, kışın da sürmek gerekiyor. Güneş kremi mavi ışığa karşı da etkili oluyor.