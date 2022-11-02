Kulis haber!.. AK Parti üst düzey yöneticisi 'Mahir Ünal yanlış yaptı' dedi! Bahçeli mi istedi?

"Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünmemizi yok etmiştir" sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere büyük tepki çeken Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Üst düzey bir AK Parti yöneticisi, Mahir Ünal'ın gitmesinde Devlet Bahçeli etkisini reddederken, "Mahir Ünal yanlış yaptı" dedi.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AK Partili bir üst düzey yönetici ile "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" şeklindeki sözleri sonrası Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal hakkında yaptığı konuşmayı yazdı. AK Partili yönetici, Ünal'ın yanlış yaptığını söyledi. İşte Saymaz'ın yazısının ilgili kısımları:

Cumhur İttifakı'nın Misak-ı Milli'sini...

- Bugün Cumhur İttifakı’nın politik sınırlarını, deyim yerindeyse Misak-ı Milli’sini Bahçeli çiziyor. Dolayısıyla Ünal’ın istifasını, Erdoğan değil, gerçekte Bahçeli aldı.

- Görüştüğüm bir AK Partili üst düzey yönetici bu iddiayı doğru bulmuyor. 'Bazıları MHP’ye bağlıyor' diyor. 'Ben de bu fikirdeyim' diye ekledim. 'Hayır' diye itiraz ediyor. Bahçeli’nin rolü olmadığını savunuyor.

- Ünal’ın alfabe devrimini eleştirmekle kalmadığını, Cumhuriyet’i yargıladığı için istifasının alındığını ifade ediyor. Şöyle konuşuyor:

Harf inkılabını eleştirse sorun yoktu ama!

- İnsanların harf inkılabına eleştirisi ile Ünal’ınki farklı. Mahir Bey, "Harf inkılabını doğru bulmuyorum, kültürümüzden kopardı3 dese kimse dokunmaz. En çok uyarırlar. Ama "Cumhuriyet bunu yaptı" derseniz, bu başka bir dil. ‘Cumhuriyet bedel ödetti’ diyor. Bu çok yanlış. ‘Cumhuriyette bazı adamların yanlışı’ dersiniz ve ‘Harf inkılabı hatası’ dersiniz; hepsi kabul. ’Cumhuriyet’ dediğiniz zaman başka bir şey söylemiş oluyorsun.'

Osmanlı'nın da yapacağı bir şeydi

AK Partili üst düzey yöneticiye Ünal’ın İslamcıların bildik bir tezini tekrarladığını ve benzer sözleri Erdoğan’ın da söylediğini hatırlatıyorum. 'Milli Görüş’ün göbeğinden geliyorum' diyor ve şöyle devam ediyor: 'Harf inkılabı Cumhuriyet olmasaydı da Osmanlı’nın yapacağı bir şeydi.

Bir Milli Görüşçü olarak Mahir Bey'in...

- Milli Görüşçü olarak Mahir Bey'in ifadesine imza atmıyorum. ‘Siyasi olarak yapmaması lazım’dan da öte içerik olarak katılmıyorum. ‘Harf inkılabını yaparak, mezar taşlarımızı okumaya engel oldunuz’ diyebilirsiniz. Mahir Bey, ‘Cumhuriyet bedel ödetti’ diyor. Bedel medel ödetmedi ya! Cumhuriyet’i seviyorum kardeşim. Cumhuriyet’i demokratikleştirmek istiyorum. Geliştirmek istiyorum. ‘Bedel ödetti’ diyorsan başka bir şey söylemiş oluyorsun. Milli Görüşçü olarak ‘Cumhuriyet bedel ödetti’ ifadesini reddediyorum.'