BIST 4.073
DOLAR 18,62
EURO 18,40
ALTIN 988,84
HABER /  GÜNCEL

Ankara’da 2 gündür kayıp üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’da 2 gündür kayıp üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

ANKARA’da kendisinden iki gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nün kenarındaki bir restoranın arka kısmında kendini asarak yaşamına son verdiği belirlenen Demirtaş’ın cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'ya Zelenskiy'den kötü haber! Ukrayna enerji akışını durdurdu!
Avrupa'ya Zelenskiy'den kötü haber! Ukrayna enerji akışını durdurdu!
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Serdar Ortaç 15 sene ömrüm var sevap işleyerek ölmek istiyorum dedi Serdar Ortaç'ın hastalığı...
Serdar Ortaç 15 sene ömrüm var sevap işleyerek ölmek istiyorum dedi Serdar Ortaç'ın hastalığı...
Ofiste çalışanlar aman dikkat! 3 kişiden birinde bu hastalık var
Ofiste çalışanlar aman dikkat! 3 kişiden birinde bu hastalık var
Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e övgü: Gördüğüm en yetenekli oyuncu
Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e övgü: Gördüğüm en yetenekli oyuncu
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı
Nartotik Şube'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Nartotik Şube'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Şampiyonlar ligi toplu sonuçlar D grubunda sıralama uzatma dakikalarında belli oldu
Şampiyonlar ligi toplu sonuçlar D grubunda sıralama uzatma dakikalarında belli oldu
Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar
Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar
İki yolcu otobüsü çarpıştı! Katliam gibi kaza 19 kişi öldü
İki yolcu otobüsü çarpıştı! Katliam gibi kaza 19 kişi öldü
'Deniz Baykal CHP’den istifa etti' haberi gelirse şaşırmayın
'Deniz Baykal CHP’den istifa etti' haberi gelirse şaşırmayın