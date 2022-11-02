'Deniz Baykal CHP’den istifa etti' haberi gelirse şaşırmayın

CHP'de Aslı Baykal'ın istifasının ardından babası Deniz Baykal'ın da her an CHP'den istifa edebileceği konuşuluyor. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Televizyonlara 'Deniz Baykal CHP’den istifa etti' diye bir son dakik düşerse şaşırmayın" diye yazdı. Aslı Baykal ise başka partiye geçmeyeceğini açıkladı.

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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın "yeni parti kuracak" iddialarının ardından CHP'den istifasının ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Baykal ailesinin yakınlarıyla konuştu ve her an Deniz Baykal'ın da istifa edebileceğini yazdı. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısından o bölüm...

Baykal Ailesi'nin yakınlarıla konuştum

Aslı Baykal CHP’den istifa edince gözler Deniz Baykal’a çevrildi. Hatta Ankara kulislerinde Deniz Baykal’ın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Baykal ailesinin yakınlarına ulaştım. Aslı Baykal’ın istifa kararı için, “Öyle gerekiyordu” dediğini söylediler. Deniz Baykal’ın istifasının şimdilik söz konusu olmadığını ifade ettiler.

Aslı Baykal'n 'başörtü' rahatsızlığı

Aslı Baykal’ın kişisel nedenlerle değil, CHP’nin son dönemdeki politikalarından rahatsızlık duyduğu için istifa kararı aldığının altını çizdiler. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı gibi nedenlerin Aslı Baykal’ın istifa kararını almasında etkili olduğunu söylediler.

'Baykal istifa etti' son dakikası...

Aslı Baykal’ın istifasının bir işaret fişeği olduğu ifade ediliyor. Deniz Baykal istifa etmedi ama onun da CHP’nin son dönemdeki politikalarından rahatsız olduğu söyleniyor. Bir gün “Deniz Baykal CHP’den istifa etti” diye bir son dakika haberi düşerse şaşırmayın.

Aslı Baykal: Başka partiye geçmeyeceğim Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Aslı Baykal ile olan konuşmasına yer verdi. Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: "İstifasını doğruladı ancak yorum yapmak istemedi. 'Açıklamam bu kadar' demekle yetindi. 'Başka partiye geçmeyi düşünüyor musunuz?' diye sordum. 'Hayır' dedi. Babası Deniz Baykal’ın istifa edeceği iddiasını da yalanladı."

Oğlu Aytaç Baykal: Babamla konuştum...

Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal ise babasının CHP'den istifa edeceği iddiasını yalanladı. Aytaç Baykal şunları söyledi:

"Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi."

Devlet memuru olmasam CHP'li olurdum

Ataç Baykal, "Ben Aslı’nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP’ye üye olurdum" dedi.