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Erdoğan'dan vekillere talimat! 'İstifa edecek' denilen vekille 40 dakika özel görüşme

Erdoğan'dan vekillere talimat! 'İstifa edecek' denilen vekille 40 dakika özel görüşme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61 milletvekili ile kahvaltı yaptı. Bakanlar da tam kadro oradaydı. Erdoğan vekilleri dinleyip talimatlar verdi. AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Şanlıurfa Milletvekili ile de 40 dakikalık özel bir görüşme yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde, 37 ilden 61 partili milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakanların da tam kadro katıldığı toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı. Erdoğan, milletvekillerine talimat yağdırdı.

Rehavete kapılmayın

Edinilen bilgilere göre, toplantıda anayasa çalışmalarının tamamlandığını, kısa bir süre içinde Meclis’e sunulacağını söyleyen Erdoğan, “2023 analizi ve planlamamızı yapacağız. Bu seçimler bir kader seçimi. Muhalefetin dağınık olması rehavete kapılmamızı gerektirmiyor. Meclis, komisyon, genel kurul ve anayasa çalışmaları seçime kadar devam ediyor” dedi.

Meclis çalışmalarını aksatmayın

Erdoğan, milletvekillerini Meclis çalışmaları konusunda uyararak, “Genel Kurul’a aktif olarak katılın. Yoklamalara riayet edin. Orayı boş bırakmayın. Bütçeye de aktif katılım sağlayın. Komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da katılsın. Grup yönetimi ve genel merkezle sürekli temas halinde olun” talimatını verdi.

Çobanlara destek 12 bin liraya çıkıyor

Gübre destekleri de toplantıda gündeme gelen konular arasındaydı. Bir Milletvekili çiftçilere gübre desteği verilmesini istedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de “Bu zamana kadar verdiğimiz en kapsamlı desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantıda, çobanlara verilen sosyal sigorta desteğinin 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı duyuruldu.

Öğretmenlere kariyen sınavına kızdı

Edinilen bilgilere göre, bir milletvekilinin toplantıda “öğretmenler kariyerlik sınavına girmesin” diye talepte bulununca Erdoğan’ın “Sen muhalefet ağzıyla konuşuyorsun. Bu konuda taviz verilmeyecek. Sınavlar ve mülakatlar yapılmalı” dediği öğrenildi.

Seçime kadar fahiş fiyatı bitirin

Vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları sıklıkla dile getirdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatla mücadele konusunda neler yapılıyor diye sorduğu ve bu konuya ağırlık verilsin talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, bakanlara seçime kadar enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusunda somut adımlar atmak için çalışılsın dedi.

O vekille 40 dakika özel görüşme yaptı

Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından AK Parti'den ayrılacağı konuşulan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da kahvaltıya katılan isimler arasında yer aldı. Erdoğan Gülpınar’la da özel olarak konuştu, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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