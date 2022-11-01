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Bakan Dönmez açıkladı! İş birliği için teklifler yağıyor

Bakan Dönmez açıkladı! İş birliği için teklifler yağıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birçok ülkenin Türkiye'ye iş birliği teklifinde bulunduğunu söyledi.

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Son aylarda enerji diplomasisine hız verdiklerini vurgulayan Dönmez, “Bunun da meyvelerini görüyoruz. Birçok dost ve kardeş ülke gerek Türkiye'de gerek kendi ülkelerinde hatta üçüncü ülkelerde bizi iş birlikleri teklif ediyorlar. Bunda da hiç şüphesiz Türkiye'nin son yıllarda kazanmış olduğu tecrübe birikim ve liderliğin etkisinin olduğunu değerlendiriyoruz' diye konuştu.

Bakan Dönmez, Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC) için geldiği kentte ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazrouie ile görüştü. Dönmez, ardında da BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile bir araya geldi.

"Görüşmeler çok faydalı oldu"

Fuarda stant açan Türk firmalarını da ziyaret eden Dönmez, burada yetkililerden bilgi aldı.

Doğal gaz ticaretinde merkez haline gelmek üzere çalışmalarını sürdüren Türkiye, uluslararası doğal gaz projeleri, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri ve bölgedeki tek gaz ticaret piyasasına sahip olmanın avantajıyla bu hedefi gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Sonrasında gazetecilere açıklama yapan Dönmez, etkinliğin bölgenin en önemli petrol ve doğalgaz fuarı olduğunu söyledi.

Etkinliğe binin üzerinde firmanın katıldığını aktaran Dönmez, "Burada Türk pavilonu da var. Yaklaşık 20 firmamız da burada ürün ve hizmetlerini tanıtıyor. Biz onları da ziyaret ettik" dedi.

BAE'li mevkiidaşlarıyla da görüştüğünü anımsatan Dönmez, "Çok faydalı görüşmeler oldu. İki ülke arasında ilişkilerimiz hızla gelişiyor. Devlet başkanları düzeyine karşılıklı ziyaretler oldu malumunuz. Bakanlar arasında da görüşmeler gerçekleşti. Bu iyiye doğru hızlı seyreden ilişkilerin somut projelere yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Birçok ülke iş birliği teklifinde bulunuyor"

Son aylarda enerji diplomasisine hız verdiklerini vurgulayan Dönmez, "Bunun da meyvelerini görüyoruz. Birçok dost ve kardeş ülke gerek Türkiye'de gerek kendi ülkelerinde hatta üçüncü ülkelerde bizi iş birlikleri teklif ediyorlar. Bunda da hiç şüphesiz Türkiye'nin son yıllarda kazanmış olduğu tecrübe birikim ve liderliğin etkisinin olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Dönmez, fuardaki Türk firmalarıyla görüştüğünü belirterek, "İnşallah firmalarımızda da bu bölgelerde daha fazla iş yapmaya başlarlar. Yaptığımız ziyaretlerde gördük ki bütün firmalarımız umutlu. Bunları fırsata dönüştürmek durumundayız. Tüm temennimiz Türkiye'ye yeni iş alanları, iş fırsatları açmak" ifadelerini kullandı.

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