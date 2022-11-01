Bu profiterolü yedikten sonra basküle çıkmak istemeyeceksiniz! Diyet bozan tarif!

Türk mutfağında tatlıların önemi oldukça fazla. Hal böyle olunca tatlı tarifleri internet üzerinden en çok aranan konular arasında bulunuyor. Profiterol tarifi de bu bağlamda oldukça meraka edilen bir tatlı olarak göze çarpıyor.

Peki profiterol tarifi için gereken malzemeler neler ve profiterol tarifi nasıl yapılır? İşte profiterol malzemeleri ve tarifi...

150 gr tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı un

4 adet orta boy yumurta (oda sıcaklığında)

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 paket hazır çikolatalı sos

2,5 su bardağı süt

Yeşil toz fıstık

Pastane usulü profiterol tarifi:

Pastane usulü profiterolün çikolata sosunu hazırlamak için 1 paket hazır çikolata sosunu derin bir tencere içine koyun. Üzerine arkasındaki talimata göre 2,5 su bardağı sütü ekleyin. Devamlı karıştırarak pişirin. Pişen çikolata sosunun üzerinin kabuk bağlamaması için ara ara karıştırarak, soğumaya bırakın. Terciye göre kendiniz de çikolata sosunu hazırlayabilirsiniz.

Derin bir tencere içine 1,5 su bardağı su ve 150 gr tereyağını koyun. Tencereyi ocak üzerine koyun. Ara ara karıştırarak, kaynamaya bırakın. Kaynayan yağlı karışıma 1 buçuk su bardağı un ekleyip, hızlı bir şekilde güzelce karıştırın. Karışım kendini yavaş yavaş toparlayacak. Hamur haline gelen karışımı Ocakta 2 dakika kadar devamlı karıştırarak, pişirin.

Pişen hamuru Ocaktan alın. Ara ara karıştırarak, ılımaya bırakın. Ilıyan hamurun üzerine 4 adet yumurtayı kırıp, mikser ile karıştırın. Fakat bu noktada mühim bir detay var. Yumurtaları hamura tek tek kırın. Birini güzelce yedirmeden diğer yumurtayı kırmayın. Yumurtaları hamura güzelce yedirdikten sonra yumUşak ve yapışkan bir hamur elde etmiş olacaksınız.

Hazırladığınız profiterol hamurunu duy takılı krema sıkma torbanısa koyun. Hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine 2 cm kadar Aralıklarla toplar oluşturacak şekilde sıkın. Şayet krema torbanız yoksa tatlı kaşığı yardımı ile de yapabilirsiniz. Hamur yapışkan olduğu için ufak bir kaşığı hafifçe ıslatıp, tersi ile topların üzerini hafifçe düzeltin. Bu işlemi parmağınız ile de yapabilirsiniz.

Profiterol toplarını önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Hamur pişince sakın fırının kapağını açmayın. Piştikten sonra fırın kapalı olarak içinde 10-15 dakika kadar bekletin. Şayet hemen dışarı çıkarırsanız toplarınız çöker.

Diğer taraftan profiterolün iç kreması için derin bir tencere içine 2 su bardağı sütü dökün. Üzerine 2 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 2 adet yumurta sarısını ekleyip, güzelce çırpın. Ocak üzerine alıp, koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Sonrasında yarım yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı koyun. Son bir kez karıştırıp, soğumaya bırakın.

Fırının içinde bir müddet beklettikten sonra profiterol toplarını fırından çıkartıp, soğumaya bırakın. Soğuyan profiterol toplarını yan kısımlardan bıçak yardımı ile kesin. Kremayı, sıkma torbası ya da tatlı kaşığı ile iç kısımlarına doldurun.

İçlerini doldurduğunuz profiterol toplarını yanyana yada üst üste dizin. Üzerlerine çikolatalı sosu fazla abartmadan gezdirin.

Pastane usulü profiterol sunumu için çikolatalı sosun üzerine yeşil toz fıstık ya da file fıstık serpiştirip, servis edip tüketebilirsiniz.

Pastane usulü profiterol ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 65 dakika yeterlidir. Bu sürenin 30 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 10 kişilik pastane usulü profiterol için geçerlidir.