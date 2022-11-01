Kolesterole dikkat! Bu Kilis tava tarifi ile ete doyacaksınız

Et yemekleri Türk mutfağında oldukça önemli bir konumda bulunuyor. İnternet üzerinden de türlü türlü et yemeği tarifi araştırmaları yapıyor. İşte sizi ete doyuracak ve lezzetiyle kendisine hayran bırakacak Kilis tava tarifi.

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Sofraların olmazsa olmazları arasında et yemekleri bulunuyor. Genellikle dışarıdan sipariş edilse de, evde de oldukça lezzetli et yemekleri yapılabiliyor. İşte bunlardan biri: Kilis tava.

İşte ortalama 45 dakika yapabileceğiniz Kilis tava malzemeleri ve tarifi...

Kilis tava için malzemeler:

400 gr kuzu kıyma

200 gr dana kıyma

1 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy soğan

2 adet orta boy kapya biber

1 adet çarliston biber

4 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber Üzeri için: Domates

Sivri biber

Soğan

Kilis tava yapılışı:

Kilis tava tarifi için; ilk olarak 2 adet orta boy soğan, 4 diş sarımsak, 2 adet orta boy kırmızı kapya biber ve 1 adet çarliston biberi temizleyip, 3-4 parçaya kesin. Kestiğiniz sebzeleri mutfak robotu içine koyun. Sonrasında 1 tutam maydanoz ilave edin. Tüm malzemeleri mutfak robotunda püre haline getirmeden sadece küçülünceye kadar çekin. Şayet robottan çekme sırasında sebzeleriniz suyunu bıraktıysa mutlaka suyunu hafifçe sıkın. Robottan çekmek yerine eğer zırhınız varsa, tüm sebzeleri zırhtan da çekebilirsiniz.

Diğer tarafta geniş bir kaba 400 gr kuzu kıyma ve 200 gr dana kıyma karışımını ilave edin. Siz tercihe göre sadece kuzu kıyması kullanabilirsiniz. Kıymanın üzerine robottan çektiğiniz sebzeleri ilave edin. Sonrasında 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz koyun. Acı seviyorsanız kırmızı pul biber de ekleyebilirsiniz. Tüm malzemelerin birbiriyle özleşmesi için eliniz ile iyice yoğurun.

Ardından 30-31 cm lik bir tepsinin tabanına koymak için 1 adet orta boy patlıcanın kabuğunu soyun. Sonrasında patlıcanı olabildiğince ince dilimler halinde kesin. Çünkü Kilis tava hızlı piştiği için patlıcanlar altında çiğ kalabilir. Bu sebeple patlıcanların ince olması çok mühim. Tepsinin kenar kısmından biraz boşluk bırakıp, patlıcan dilimlerini tek sıra halinde tepsinin tabanına dizin. Çünkü etiniz piştikten sonra biraz küçülüp, kenar kısımları boşalacaktır. Bu sebeple patlıcanları kenar kısımlardan dizerseniz etiniz piştikten sonra patlıcanlar kenarda kalacaktır.

Hazırladığınız kıymalı karışımdan iri parçalar alıp, elinizde biraz açın. Sonrasında tepsi içine koyup, üzerine eliniz ile bastırarak, eşit bir şekilde tepsinin tabanına yayın. Harcı tamamen yaydıktan sonra eliniz ile üzerine iyice bastırın ki etiniz iyice sıkışsın ve pişme sırasında çok dağılmasın. Aynı zamanda her yerinin kalınlığının eşit olmasına dikkat edin. Son olarak harcınızı bıçak yardımı ile iyice dilimleyin.

Ardından Kilis tavanın üzerini yeşil biber, domates ve soğan dilimleri yerleştirin. Siz tercihe göre sadece biber ya da domates ile de süsleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 190-200 derece fırına verin. Yaklaşık 25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.

Kilis tava piştikten sonra fırından çıkartıp, sıcak olarak yanında lavaş ekmeği ya da tırnak pide ile servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.

Kilis tava ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 45 dakika yeterlidir. Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik Kilis tava için geçerlidir.