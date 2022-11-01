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İsmail Küçükkaya canlı yayında sert çıktı: Ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım

İsmail Küçükkaya canlı yayında sert çıktı: Ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım

Fox TV'den Halk Tv'ye transfer olan İsmail Küçükkaya, bugünkü canlı yayında Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i birlikte miting yapmaya çağırarak 'Havanda su dövmeyin' dedi.

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İsmail Küçükkaya Halk TV'deki programında altılı masa liderlerine yüklendi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu politikalarını netleştirmeye çağıran Küçükkaya, "Bu iki isim bu seçimi kaybederse bir daha siyaset yapamazlar" dedi. İşte Küçükkaya'nın sosyal medyada gündem olan sözleri:

"Birbirinize mesajlar gönderip durmayın artık"

"Altılı masanın artık netleşmesi gerekiyor. 'Seçimi kazandık' demek kolaycılık. Kendilerine bir gazeteci olarak bunları aktarmak isterim. Seçim henüz kazanılmış değil. Politikalarınızı netleştirin. Birbirinize mesajlar gönderip durmayın artık. Ocak'ta kampanyalar başlar, Mayıs ortasında seçim var!

"Havanda su dövmeyin"

Vatandaşa umut verin, heyecan verin. Biz bu işi yapabiliriz mesajını verin. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birlikte miting düzenlemesi gerekiyor. Havanda su dövmeyin! Siz kendi politikalarınızı netleştirmezseniz kararsızlar başka tarafa gider.

Bu seçimi kaybederlerse bunların hiçbiri olmaz. Ne Kemal Bey kalır, Ne Meral Hanımı kalır! Bu iki isim bu seçimi kaybederse bir daha siyaset yapamazlar. Bunu 31 senelik Ankara gazetecisi olarak söylüyorum."

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