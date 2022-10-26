Küçükkaya, AK Parti'nin davetini Akşener'e sordu: 'Ne yapalım sizce'

İsmail Küçükkaya, Erdoğan'ın muhalif basın mensuplarına yönelik davetine katılıp katılmaması gerektiğini, gidip ne yapması gerektiğini İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e sordu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Halktv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

29 Ekim'de yapılacak TOGG'un fabrikasının açılışına davet edilen Akşener, törene Koray Aydın'ın katılacağını açıkladı.

Söz konusu açıklamaların ardından “Size gelen davetle ilgili açıkladınız. Bir de işin bizimle ilgili tarafı var” diye sözlerine başlayan İsmail Küçükkaya, konuyu AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ için gönderilen davete getirdi, “Uzunca zamandır Adalet ve Kalkınma Partisi’nden davet almıyorduk. Bizlere akreditasyon uygulanıyordu… Dün itibariyle bana bir telefon geldi. Hamza, Özlem, İsmail Saymaz pek çok isim davet aldı… Hükümete yakın olan gazetecilerin dışında ilk defa uzun bir aradan sonra [davet aldık]… Biz ne yapalım sizce” diye Meral Akşener’e sordu. Meral Akşener’in “Bence katılın” dedi.