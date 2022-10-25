Devlet Bahçeli, AK Parti'li Mahir Ünal için 'Yanlışın pençesinde' dedi. MHP'li Vekil'den olay paylaşım...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a isim vermeden yüklendi. Bahçeli, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler." dedi. MHP Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, o videoyu "Hadsize had böyle bildirilir" notuyla paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda isim vermeden "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri tartışma çıkaran AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a isim vermeden yüklendi. Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler." dedi.

Hadsize had böyle bildirilir!

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Bahçeli'nin Mahir Ünal'ı hedef alan sözlerinin yer aldığı videoyu "Hadsize had böyle bildirilir. Ağzınıza sağlık Sn. Genel Başkanım ⁦@dbdevletbahceli milletin yüreğine su serptiniz" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Mahir Ünal ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." diye konuşmuştu.