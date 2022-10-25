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Polis köprüde intihar etti! Kız arkadaşı için çektiği videoda intihar sebebini açıkladı

İSTANBUL'da 24 saat arayla ikinci polis intiharı. Dün Heybeliada iskelesinde Raşit Sağlam isimli polisin intiharının ardından İstanbul'da görev polis memuru Yasin Kazancı, kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi köprüsüne giderek intihar etti. Kazancı intiharından sorumlu olarak kız arkadaşını gösterdiği bir video bıraktı...

İstanbul’da dün İstanbul Heyeliada vapurunda gerçekleşen polis intiharına benzer bir intihar olayı daha yaşandı. Yine İstanbul'da görev yapan genç polis memuru Yasin Kazancı, kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi köprüsüne giderek intihar etti.

İstanbul’da görev yapan genç polis memuru Yasin Kazancı, kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi köprüsüne gitti. Aracını bir süre süren genç polis köprünün ortasına geldikten sonra kenarı çekti ve aracı çalışır durumda bırakarak köprünün demir korkuluklarına kadar geldi. 

Köprüden atlama anları kamerada

Burada bir süre bekleyen polis memuru, daha sonra kendisini köprüden aşağıya attı. Polis memurunun atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan Yasin Kazancı’nın intihar edeceğine dair son mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. 

Benim gbi seveni bulabilecek misin!

Çektiği video mesajında Zeynep isimli sevgilisine hakaretler edip, "Benim gibi seveni bulabilecek misin bakalım" diyen Yasin Kazancı, intiharından onu sorumlu tuttu. Kız arkadaşıyla tartıştığını dile getiren Yasin Kazancı, “Bu benim size son mesajım Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. 

Yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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