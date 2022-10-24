BIST 4.002
DOLAR 18,61
EURO 18,31
ALTIN 986,33
YEREL

Bebeğin parmağı öyle bir yere sıkıştı ki gören şaşkına döndü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde minik bebeğin parmağı, oynadığı telefon kabının kamera bölümü için açılan deliğe sıkıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle telefon kabını keserek minik bebeğin parmağını kurtardı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, annesinin telefon kabıyla oynayın minik bebeğin parmağı, kamera için açılan deliğe sıkıştı.

Bebeğine mama veren anne, çocuğunun bir anda ağladığını görünce parmağının telefon kabına sıkıştığını fark etti. Kadın, bebeğin parmağını kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Olayın haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, telefon kabını kesici aletle keserek minik bebeğin parmağını delikten çıkardı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni yakalandı
Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni yakalandı
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Çiftetelli çalmadı diye müzisyeni komalık ettiler! Bursa'daki çiftetelli dayağının şok görüntüleri
Çiftetelli çalmadı diye müzisyeni komalık ettiler! Bursa'daki çiftetelli dayağının şok görüntüleri
Ekrem İmamoğlu Gezi eylemcisi tutuklu İBB yöneticisi ve diğer tutuklulara selam gönderdi
Ekrem İmamoğlu Gezi eylemcisi tutuklu İBB yöneticisi ve diğer tutuklulara selam gönderdi
Marketin güvenlik kamerasına takıldılar Biri kasiyeri oyaladı, diğeri ise...
Marketin güvenlik kamerasına takıldılar Biri kasiyeri oyaladı, diğeri ise...
Galatasaray hakemi Ali Palabıyık için edepsiz sözler! Rasim Ozan Kütahyalı s.ke s.ke asacaksın
Galatasaray hakemi Ali Palabıyık için edepsiz sözler! Rasim Ozan Kütahyalı s.ke s.ke asacaksın
Tansu Dayan yine yaptı yapacağını! Ajda Pekkan'ın dansını böyle ti'ye aldı
Tansu Dayan yine yaptı yapacağını! Ajda Pekkan'ın dansını böyle ti'ye aldı
Menzil Şeyhi'nin torununa 7 gün 7 gece ihtişamlı düğün! Görüntüler olay...
Menzil Şeyhi'nin torununa 7 gün 7 gece ihtişamlı düğün! Görüntüler olay...
Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü
Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü
İklim aktivistlerinden 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldı
İklim aktivistlerinden 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kıramadı: Diyarbakır'da Sezai Karakoç'un şiirini okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kıramadı: Diyarbakır'da Sezai Karakoç'un şiirini okudu!
Pendik’te krom kaplama imalathanesinde korkutan yangın
Pendik’te krom kaplama imalathanesinde korkutan yangın