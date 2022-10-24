Tansu Dayan yine yaptı yapacağını! Ajda Pekkan'ın dansını böyle ti'ye aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı Müge Anlı tiplemeleri ile adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başaran Tansu Dayan, eğlenceli paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Egzi Mola, Kim Kardashian, Kalben gibi ünlü isimlerin tiplemeri ile soyal medyayı sallayan ünlü fenomenin bu kez de Türkiye'nin Süper Star'ı olarak adlandırılan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın konserde ettiği dansına çektiği video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz akşam Ankara'da konser veren ünlü şarkıcı Ajda Pekkan dillerek pelesenk olan şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 76 yaşındaki Süper Star'ın sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Dans görüntüleri kısa sürede olay olurken Müge Anlı tiplemeleriyle fenomen haline gelen Taha Dayan ise Ajda Pekkan'ın dansını ti'ye aldı.