Menzil Şeyhi'nin torununa 6 gün 6 gece ihtişamlı düğün! Görüntüler olay...

Menzil Şeyhi'nin bir torununun düğünü daha gündemde. Menzil şeyhinin torunu Abdülhalim Elhuseyni için Adıyaman'da yapılan nişan ve düğün töreninde çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Günlerce süren düğüne, yüzlerce kişi katıldı. İhtişamın dibine vuruldu.

Daha önce bir torunu için yapılan tahtlı düğünle gündeme gelen Menzil şeyhinin torunlarının bir düğünü daha sosyal medyayı sallıyor. Menzil tarikatının "şeyhi" Abdulbaki Elhüseyn'in torunu Abdülhalim Elhuseyni için yapılan düğünün görüntüleri ortaya çıktı.

Tarikat mensupları tarafından kaydedilen ve internette paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tarikatın bulunduğu Menzil köyünde düzenlenen düğüne günlerce sürdü.

29 Eylül'de nişan töreniyle başlayan ve 6 Ekim'de düğünle biten törene yüzlerce kişi katıldı. Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce tarikat mensubunun düğün için Adıyaman'a gittiği belirtildi.