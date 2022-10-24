BIST 3.947
DOLAR 18,61
EURO 18,30
ALTIN 984,68
GÜNCEL

Menzil Şeyhi'nin torununa 6 gün 6 gece ihtişamlı düğün! Görüntüler olay...

Menzil Şeyhi'nin bir torununun düğünü daha gündemde. Menzil şeyhinin torunu Abdülhalim Elhuseyni için Adıyaman'da yapılan nişan ve düğün töreninde çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Günlerce süren düğüne, yüzlerce kişi katıldı. İhtişamın dibine vuruldu.

Daha önce bir torunu için yapılan tahtlı düğünle gündeme gelen Menzil şeyhinin torunlarının bir düğünü daha sosyal medyayı sallıyor. Menzil tarikatının "şeyhi" Abdulbaki Elhüseyn'in torunu Abdülhalim Elhuseyni için yapılan düğünün görüntüleri ortaya çıktı.

Tarikat mensupları tarafından kaydedilen ve internette paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tarikatın bulunduğu Menzil köyünde düzenlenen düğüne günlerce sürdü.

29 Eylül'de nişan töreniyle başlayan ve 6 Ekim'de düğünle biten törene yüzlerce kişi katıldı. Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce tarikat mensubunun düğün için Adıyaman'a gittiği belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü
Küçükçekmece'de tedbir amaçlı boşaltılan 3 katlı özel üniversite binası çöktü
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İklim aktivistlerinden 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldı
İklim aktivistlerinden 110 milyon dolarlık tabloyu hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kıramadı: Diyarbakır'da Sezai Karakoç'un şiirini okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri kıramadı: Diyarbakır'da Sezai Karakoç'un şiirini okudu!
Pendik’te krom kaplama imalathanesinde korkutan yangın
Pendik’te krom kaplama imalathanesinde korkutan yangın
Diyarbakır Cezaevi'ne kilit vuruldu!
Diyarbakır Cezaevi'ne kilit vuruldu!
Güldür Güldür'ün 'epistemolojik kopuş' skeci sosyal medyada gündem oldu!
Güldür Güldür'ün 'epistemolojik kopuş' skeci sosyal medyada gündem oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ayın 28'inde tüm dünya ile paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ayın 28'inde tüm dünya ile paylaşacağız
Kameranın kaydettiği görüntüler dehşete düşürdü! Anne iki çocuğuyla uyuyordu...
Kameranın kaydettiği görüntüler dehşete düşürdü! Anne iki çocuğuyla uyuyordu...
Bunu da gördük! Oyuncak tabancayla cin çıkaran üfürükçünün videosu olay
Bunu da gördük! Oyuncak tabancayla cin çıkaran üfürükçünün videosu olay
 Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı
 Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası
AK Parti'de Arınç bombası! Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç istifa edebilir İYİ Parti iddiası