Biri ölecek deprem, altın ve cinsel hayatı vuracak! Dinçer Güner'in 25 Ekim Güneş tutulması kehaneti

Güneş tutulması saat kaçta?

Akrep burcundaki güneş tutulması 25 Ekim 2022 salı günü gerçekleşecek. İstanbul'da güneş tutulması kısmı olarak görülebilecek. En iyi ise Avrupa, Güney ve Batı Asya ile Kuzey ve Doğu Afrika ile Atlantikten görülebilecek. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40'ta başlayacak ve 15:05’e kadar sürecek. Tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek. Çok önemli olarak nitelenen bu güneş tutulmasından 2 hafta sonra bir tutulma daha var. Bu kez 8 Kasım 2022'de ay tutulması gerçekleşecek.