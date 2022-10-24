Biri ölecek deprem, altın ve cinsel hayatı vuracak! Dinçer Güner'in 25 Ekim Güneş tutulması kehaneti
Akrep burcundaki Güneş tutulması 25 Ekim 2022 salı günü saat 12.40'ta başlayacak ve 15:05’e kadar sürecek. Güneş tutulması İstanbul'dan kısmen görülecek. Deprem uzmanları güneş tutulması fay hattını tetikleyebilir derken, astrologlardan da ürküten kehanetler geldi. Akrep burcundaki güneş tutulmasını yılın en önemli olayı olarak gören astrolog Dinçer Güner, çok ünlü bir kadın sanatçının öleceğini, deprem olabileceğini ve bu tutulmanın cinsel hayatı durduracağını iddia etti.
25 Ekim 2022 salı günü Akrep burcunda gerçekleşecek güneş tutulması yılın en önemli olayı olarak görülüyor. Bu tutulmadan 2 hafta sonra 8 Kasım 2022'de ise ay tutulması gerçekleşecek. 25 Ekim Güneş tutulması deprem endişelerini zirveye çıkarırken, astrologlardan da ürküten kehanetler geldi. Güneş tutulması Akrep burcunda olduğundan astrologlar bunun fay hatlarını etkileyebileceğinin altını çiziyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü deprem uzmanı Naci Görür'den de 'deprem olabilir' açıklaması gelmişti. 17 Ağustos 1999 depremi benzer bir güneş tutulmasından 6 gün sonra gerçekleşmişti. Ünlü astrolog Dinçer Güner de güneş tutulması için endişeli. 25 Ekim güneş tutulmasını yorumlayan Güner, altın fiyatları, cinsel hayat ve ünlü bir ismin öleceğine dair de kehanette bulundu. İşte güneş tutulmasının saati ve Dinçer Güner'in kehanetleri:
Güneş tutulması saat kaçta?
Akrep burcundaki güneş tutulması 25 Ekim 2022 salı günü gerçekleşecek. İstanbul'da güneş tutulması kısmı olarak görülebilecek. En iyi ise Avrupa, Güney ve Batı Asya ile Kuzey ve Doğu Afrika ile Atlantikten görülebilecek. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.40'ta başlayacak ve 15:05’e kadar sürecek. Tutulma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si, Ay tarafından örtülecek. Çok önemli olarak nitelenen bu güneş tutulmasından 2 hafta sonra bir tutulma daha var. Bu kez 8 Kasım 2022'de ay tutulması gerçekleşecek.
25 Ekim'de deprem mi olacak?
Bu güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depremiden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu söylenmişti. 25 Ekim salı günü gerçekleşecek güneş tutulmasının da fay hatları üzerinde etkili olabileceği bunun da olası İstanbul depremini tetikleyebileceği söylentisi var. Deprem uzmanı Naci Görür, fay hatlarını etkileyebilir demişti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem ile tutulmalar arasında direkt bir ilişki olmadığını söyledi. Peki güneş tutulmasına büyük önem veren astrologlar ne diyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner "Akrep yer altı ile ilgili her türlü konuyu sembolize eder. Bu tutulma süreci önemli depremleri tetikleyebilir" iddiasında bulundu. İşte Dinçer Güner'in güneş tutulmasına ilişkin kehanetleri:
Bu güneş tutulması neden önemli?
-Arkadaslar tutulma haftasındayız Tutulma haftaları oluşan olayları yönetmek çok kolay olmayabilir. Hele bir de akrep tutulması... Ya hep ya hiç temalı bir tutulma... Yönetemeyeceğiniz mücadeleler içine girmeyin, Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın! Tutulmaların etki süreleri yeni ay ev dolunay gibi ortalama 10 günlük değil aylar sürebilir bazen. 25 Ekimde Akrep burcunun 2. Derecesinde Venüs’ün başrollerini oynayacağı bir Güneş Tutulması bekliyor bizi. Tutulmada miaplacidus sabit yıldızı etkin olacak. Kadınlarla ilgili büyük krizler, cinsellikle ilgili büyük krizler ve olaylar, cinsel taciz-tecavüz konusuyla ilgili önemli olaylar meydana gelebilir.