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 Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakalandı

İSTANBUL Beyoğlu Karaköy’de çöpten yemek yeme numarası yaparak vatandaşlardan para isteyen yabancı uyruklu 3 kadın ve 1 çocuk dilenci zabıta ekiplerince yakalandı.

Beyoğlu Karaköy'de çeşitli yollarla insanları kandırıp para toplamaya çalışan dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Çöpten çıkardıkları yiyecekleri yiyormuş gibi yapan yabancı uyruklu 3 kadın ve 1 çocuk dilenci Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Huzur Ekibi ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıtalar tarafından yakalandı.

Polis ve zabıta ekiplerini gördüklerinde yüzlerini gizlemeye çalışan dilenciler, vatandaşlardan para istemediklerini öne sürdü. Yanındaki çıplak ayaklı bebeği de kullanan dilenciler Kasımpaşa’da bulunan Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Dilendiricilerin üstlerinden bir miktar para çıktı. Çöpten yemek yeme numarasıyla insanların hem duygusunu sömürüp hem de paralarını almaya çalışan yabancı uyruklu 3 kadın ve 1 çocuğu Kabahatler Kanunu’na göre kişi başı 277'şer lira para cezası kesildi.

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