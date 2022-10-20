Yaşlı adam sokak röportajı sırasında poposunu açtı! Krem reklamı yaptılar

Sokak röportajlarında bu da oldu. Bir vatandaş Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili konuşurken arkada popo kremi reklamı yapan bir adam, yaşlı adamın donunu indirtip poposuna krem sürdü.

Sosyal medya, gündeme dair yapılan bir sokak röportajındaki iki yaşlı adamın görüntüsünü konuşuyor. Bir vatandaşın, Türkiye’nin Suriye politikası ile ilgili düşüncelerini söylerken, arka tarafta bulunan yaşlı bir kişinin poposunu açarak bir banka oturduğu görüldü.

Bir başka vatandaş ise poposunu açan yaşlı adamın kalçasına krem sürerken görüntülendi. Söz konusu adamın krem satıcısı olduğu ve tedavisini ikna etmek için kendisine krem sürdürdüğü iddia edildi. İkilinin bu görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.