Zuhal Topal'ın Karadeniz şivesi kulakları kanattı! Öyle bir horon oynadı ki görenin ağzı açık kaldı

TV8'de 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' programını yapan Zuhal Topal, son bölümde Karadeniz yaylalarına çıktı ve Karadeniz şivesiyle programın açılışını yaptı. Ancak Zuhal Topal'ın şiveli konuşmasını duyanlar isyan etti. Sosyal medya "Kulaklarım kanadı" paylaşımlarıyla çalkalandı...

Oyuncu ve televizyon sunucusu Zuhal Topal'ın "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı için Trabzon'da çektiği bölümde şiveli konuşması sosyal medyada gündem oldu. Hıdırnebi Yaylası'nda yöresel kıyafetlerle kamera karşısına geçen Topal, programın açılış konuşmasını şiveli bir şekilde yaptı:

Zuhal Topal, kendine özgü Karadeniz şivesiyle, "TV8'den herkese merhabalar sayın seyirciler. Hıdırnebi Yaylası'na geldik. Bugünkü yarışmacımız bizi yayla evinde karşılayacak. İşte şalımla kuşağım, Hıdırnebi'ye geldik uşağım" dedi.

Topal'ın Karadeniz şiveli konuşması sosyal medyada alay konusu oldu. İşte sosyal medya kullanıcılarının Zuhal Topal'ın konuşmasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlardan bazıları...

Kulağım kanıyor!

- Utançtan gardolabı sırtladım apartmanın merdivenlerini in çık yapıyorum.

- Karadeniz şivesi yapmaya çalışıp alakasız bir şekilde konuşup kendilerini rezil ettiklerini fark edemiyorlar.

- Kulağım kanıyor...

- Otuz yıldır orda yaşıyorum ilk defa böyle bir ağız duydum. Tebrikler.

- Karadeniz şivesi yapacağım diye uğraşıp karadenizin hiçbir yöresinin şivesini yapamamayı nasıl becerdi merak ediyorum.