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Çekmeköy’de metro önünde yakalandı! Genç kız fark etti kaçmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine ortalık fena karıştı.

Olay, sabah saatlerinde Çekmeköy’de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi.

İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı.

Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

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