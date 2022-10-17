Kiev'e kamikaze saldırısı anı! Rusya Ukrayna'yı korkunç bir yöntemle vurdu olay görüntü

UKRAYNA Rusya savaşı yeni haftada büyük bir saldırıyla alevlendi. Rusya Kiev'e bu kez kamikaze saldırısı düzenledi. Anadolu Ajansı kameraları saldırı anını görüntüledi.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev bu kez kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını belirtti. Kliçko, saldırıda kullanıldığı söylenen kamikaze İHA'lardan geriye kalan parçaların fotoğrafını paylaştı, can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Kamikaze saldırısı anı kameraya yansıdı

Kiev'deki saldırı anı Anadolu Ajansı kamerasına yansıdı. Vurulan bina çevresinde yeni kamikaze İHA'ların sesi duyuldu. Bunun üzerine bölgede bulunan güvenlik güçleri, kamikaze İHA'yı etkisiz hale getirmek için havaya ateş açtı. Silah seslerinin ardından bölgede iki patlama sesi duyuldu. Patlamalar sırasında bölgede bulunan güvenlik güçleri, itfaiyeciler ve gazeteciler koşarak alandan uzaklaşmaya çalıştı.

Gazeteciler ölümden döndü

Gazeteciler ve güvenlik güçleri, güvenli gördükleri bir yere sığınarak saldırıların geçmesini bekledi. Saldırının olduğu bölgenin çevresindeki sokakları dumanlar kaplarken çevre sakinlerinden bazılarının yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerinden ayrılarak başka bölgelere gittiği görüldü. Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e saldırılar düzenlemişti.