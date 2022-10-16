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Mesut Özil'in doğum gününü Mehter Takımı ile kutladılar! 'Futbolun üstüne bir güneş doğdu'

BAŞAKŞEHİR'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'e ilginç doğum günü sürprizi... Mesut Özil'in doğum günü için Mehter Takımı Özil için yazılan özel marşı çalıp söyledi...

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 15 Ekim'de 34 yaşına girdi. Özil'in doğum günü için yapılan bir kutlama ise dikkat çekti. Özil'in evinin önüne Mehter Takımı getirildi. Mehter Takımı, Özil için yazılan bir besteyi söyledi. Mehter Takımı'nın söylediği bestenin sözleri şöyle:

İşte Mesut Özil için yapılan o beste...

"1988'de doğdu
Futbolun üstüne bir güneş doğdu
Türklerin onuru gururu oldu

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Türklerin onuru gururu oldu

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Adamın kralı, adamın hası

Futboluyla ezdi bütün dünyayı
Şanına yakışır bir destan yazdı

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil
Şanına yakışır bir destan yazdı

İyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil

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