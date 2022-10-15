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POLİTİKA

Bakan Fatih Dönmez maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden faciası ile ilgili bilgilendirme yaptığı sırada ağladı. Dönmez, 3 hafta önce burada kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik." açıklamasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Bartın'da dün akşam meydana gelen maden faciasında kötü haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün gece bölgeye intikal ederek çalışmaları yerinde takip etti.

Saatler 11.40'ı gösterirken kameralar karşısına geçen 3 bakan şehit son durumu bir kez daha açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden faciasında şehit sayısının 40'a yükseldiğini ifade ederek sözü Bakan Dönmez'e bıraktı. Dönmez, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"3 hafta önce helalleştik ama"

Bakan Dönmez, "Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz" ifadelerini kullandı. Dönmez, sözlerini güçlükle tamamladı, gözyaşlarını tutamadı.

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