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İETT şoförü yol soran doktora kafa attı! 'Sen kaşınıyor musun geri zekalı'

İSTANBUL Fatih'te bir İETT şoförü, kendisine yol soran doktora "Sormana gerek yok orada tabelada yazıyor" diyerek tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntüsünün çekildiğini anlayınca da toktora kafa atıp küfretti. İETT o şoförün sertifikasını iptal etti.

Fatih'te İETT otobüsüne binen aile hekimi Baki Bilen, şoföre yol sordu. Bilen'e cevap vermeyen şoför, "Böyle kaba davranmaya hakkınız yok" şeklinde uyarılınca "Sormana gerek yok orada tabelada yazıyor." ifadelerini kullandı.

"Göremedim ki soruyorum" deyince "göreceksin diye çıkışan İETT şoförü, bu sırada cep telefonuyla videosunun çekildiğini fark edince, "Kaşınıyor musun oğlum? Hayırdır derdin ne senin? Psikolojimi bozuyorsun geri zekalı" diyerek doktorun üzerine yürüdü. Şoför, daha sonra Bilen'i darp ederek otobüsten indirdi.

Sözlü ve fiziki saldırıya uğradım

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan doktor, takipçilerinden destek isteyerek şu ifadeleri kullandı: "Merhaba ben İstanbul'da aile hekimiyim. Az önce sadece yol sorduğum için otobüste şoförün sözlü ve fiziki saldırısına uğradım. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Dr. Baki Bilen."

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