Bekir Ağırdır Halk TV'de altılı masayı sert sözlerle eleştirdi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen siyasal iletişimci ve yazar Bekir Ağırdır, katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nu ve 6'lı masayı topa tuttu. Ağırdır, "Dünyanın bu gidişatı, bu gidişatın Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda 6'lı masa veya CHP çok kayda değer bir vizyon üretti de sen ben mi duymadık?" dedi.

Siyasal iletişimci ve yazar Bekir Ağırdır, Halk TV'de katıldığı bir programda 6'lı masa ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştirdi.

"Vizyonunuz da var biz mi duymadık"

Altılı masa liderlerine sert sözlerde bulunan Ağırdır, "ABD'ye gittiğiniz zaman konu sadece bilim olmaz. Evet, bilim merkezini ziyaret edecek Kemal Bey ama kapıya çıktığı zaman gazeteciler olan siyaset soracaklar. Siyaset sorduklarında ne diyeceği meselesinde... Dünyanın bu gidişatı, bu gidişatın Türkiye için ürettiği risk ve fırsatlar konusunda 6'lı masa veya CHP çok kayda değer bir vizyon üretti de sen ben mi duymadık? Bu tartışmalara bir cevabınız yokken gidiyorsanız belli riskleri göze almanız gerekir. " dedi.

"'Siz ne diyorsunuz arkadaş?' derlerdi"

Ağırdır, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki etkili rolüne dikkat çekti sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya-Ukrayna savaşı için bile Türkiye'ye kaç devlet insanı geldi dimi? Türkiye kabul edelim, eleştirelim, eleştirmeyelim ayrı ama sonuçta iktidar Rusya ve Ukrayna savaşında dünyanın da dikkatini çeken bir etkinlik, rol oynadı. Siz böyle bir krizde 6'lı masa veya ana muhalefet olarak dünyanın gidişatına yönelik başka bir vizyonuz olsaydı, gelen insanlar sizin de kapınızı çalardı. 'Siz ne diyorsunuz arkadaş?' derlerdi."