Uyuşturucu çıkan araç İBB mi özel şirket mi? Ekrem Açıkel meselenin aslı deyip 2 kişinin işe...

İSTANBUL 'da yaşanan 2 olay 2 farklı bakış açısıyla gündeme oturdu. İlki Kadıköy'deki patlamaydı, diğeri ise İBB logolu araçtan çıkan uyuşturucu... TGRT ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, "Bu böyle olmaz" deyip iki olayın aslını astarını ortaya döktü. Uyuşturucu çıkan araçta yakalanan 2 kişi 2017 yılında Kadir Topbaş zamanında işe alınmıştı. İBB logolu aracın ihalesi de 2018 tarihliydi. Kadıköy'deki patlama ise İGDAŞ kaynaklı değildi... Asıl önemlisi ise Açıkel'in dikkat çektiği tehlike...

İSTANBUL merkezli iki olay dün gündemin ilk sırasına oturdu. Her iki olayda da farklı cepheler oluştu, farklı açıklamalar kamuoyuna düştü. Bunlardan ilki Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen patlamaydı. İlk resmi açıklamada patlamada İGDAŞ doğal gaz kaynaklı denildi. İGDAŞ ise binada doğalgaz bulunmuyor açıklaması yaptı.

İBB logolu araçtaki uyuşturucu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni gündeme oturdan ikinci olay ise Adana'dan gelen bir görüntüydü. İBB logolu cenaze aracının içinden 144 kilo esrar çıktı. Polis araç sürücüsü Bünyamin S. (45) ve yanındaki Ersin E.’yi gözaltına aldı. Araç İBB logolu olunca gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi.

Uyuşturucu çıkan araç kimin?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olaya ilişkin 'algı operasyonu" diyerek "Yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı" açıklamasını yaptı.

İBB'nin açıklamasına göre araç Platform Turizm şirketine aitti. Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi de bu şirketin kadrolu çalışanıydı.

Ekrem Açıkel : 2 kişi işe...

Sosyal medyada bu iki olay karşılıklı suçlamaya dönüştürüldü. Olayın özü tartışılmazken iktidara yakın isimler İBB'yi, İBB ise ihaleyi alanları suçladı. TGRT sunucusu Ekrem Açıkel ana haber bülteninde işte bu iki olayı masaya yatırdı.

"Böyle olmamalıydı" diyen Ekrem Açıkel, 'meselenin aslı neymiş" diyerek şunları söyledi:

-2018 yılında Anadolu şehirlerine ücretsiz cenaze naklediliyor. Çok değerli bir hizmet. 2018 yılında özel şirkete ihale edilmiş. O da minibüsün üzerine İBB logosunu vurmuş. 2 kişi gözaltında. Bu kişiler 2017 yılında Kadir Topbaş zamanında iş başı yapmışlar. Bir taraf diyor ki hayırdır, bir taraf diyor ki işin aslı bu niye böyle suçlamalar...

Böyle olmamalıydı!

-Sıradan vatandaş olarak biz yorulduk ve sıkıldık. Bu siyasi kapışma İstanbul'da yarın çok büyük bir olayı ve travmayı yaşatabilir. Artık bu işi orta noktada durdurun. Bu kadar kutuplaşma cepheleşme... Bakar mısınız zıtlıklara, doğalgazdı değil, minibüste kim uyuşturucu kaçırıyordu. Böyle olmamalıydı... "