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Kadıköy’deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

KADIKÖY’de 3 katlı binanın üçüncü katında yaşanan patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak’ta saat 19.00 sıralarında bir binada patlama yaşandı.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlamalar peş peşe meydana gelirken bir yandan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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