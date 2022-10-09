CHP'li eski milletvekili Ensar Öğüt'den ilginç çıkış: Kemal Kılıçdaroğlu hafız

CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, katıldığı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. Öğüt, "Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor" dedi.

Katıldığı canlı yayında CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu söyledi. Öğüt, "İnanın samimi söylüyorum Kuran-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor." ifadelerini kullandı. Öğüt, iddialarını daha da ileri götürerek bütün Türklerin Alevi olduğunu öne sürdü.