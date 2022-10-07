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POLİTİKA

AK Partili Mehmet Özhaseki açık kalan mikrofona yakalandı! 'Bir şey deme he de geç'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açık kalan mikrofon kurbanı oldu. O görüntüler sosyal medyayı salladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 10 Eylül’de Kayseri’de düzenlenen turizm değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından yapılan soru cevap kısmında vatadaş soru sorarken, Mehmet Özhaseki'nin Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a dönerek kısık sesle 'Bir şey deme' dediği duyuldu. Büyükkılıç da "He de geç" karşılığı verdi. 

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çok sayıda kullanıcı iki isme tepki gösterdi.

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