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Ataşehir’de Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntülerde yaşlı kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı görüldü.

Ataşehir'deki özel bir hastanede 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren’le dalga geçildiği görüldü.
Öte yandan, kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde “tamam” diyerek adeta “yeter” dediği anlar yürekleri sızlattı.

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