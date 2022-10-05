Altında çıldırtan yükseliş Piyasalarda son durum ne? Altın ve dolar daha da yükselir mi?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Fiyatlar son 3 haftanın zirvesinde... Bugün dolar 18.58, Euro 18.53 liradan işlem görürken gram altın ise 1028 liradan alıcı buluyor. Öte yandan gümüş fiyatları dün yüzde 9'a yakın artarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. İşte piyasalardaki son durum...

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan ons altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte dolar endeksindeki güç kaybı etkili oldu. Hızla artarak 1000 lirayı aşan gram altın 5 Ekim yani bugün 1.028 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar hızlı yükseliş için ne diyor?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada Ekim ayında gram altında yükselişin süreceğini ve 1200 lira seviyesini beklediğini bildirdi.

5 Ekim Altın fiyatları

Gram:1.028,92

Çeyrek:1.697,00

Yarım: 3.392,00

Cumhuriyet: 6.762,00