Özel hastanede rezalet! Doktor ve hemşireler hem bunu yapıp o anları da videoya çektiler

İSTANBUL İçerenköy Bayındır Hastanesi'nden skandal görüntüler geldi. Hastanede görevli doktor ve hemşireler boğazına delip açılıp tüp takılan konuşamayacak durumdaki yaşlı hastaya hakaret edip kahkahalar eşliğinde dalga geçti. O anları da kameraya kaydettiler. Sesi çıkmayan kadının 'Allah'ından bul" dediği görüldü.

İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde doktor ve hemşireler skandala imza atıp o anları da kameraya aldı. O görüntüler sosyal medyaya düşünce rezalet ortaya çıktı. Bir grup sağlık çalışanının, yemek borusundan delik açılan ve konuşamayacak durumda olan yaşlı hastaya hakaretler edip dalga geçti.

Görüntüleri sildirmek için rüşvet

Görüntülerin hastanenin eski bir çalışanı tarafından kaydedildiği öğrenilirken hastane yönetiminin görüntülerin silinmesi için rüşvet teklif ettiği iddia edildi.

Üzerine para saçıp kahkaha attılar

İnfial yaratan görüntülerde erkek sağlık çalışanı kadın hastanın yüzüne para saçarken, kadın sağlık çalışan ise gülerek yaşananları cep telefonuyla kaydediyor.

Alsana paraları kız! Yapıştırrrr...

Erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" ifadelerini kullanıyor.

Küfür etsene! 'Al ... sok bu paraları...'

Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor. Sesi çıkmayan yaşlı kadının dudaklarını kıpırdatarak "Allah'ından bul" dediği görülüyor.