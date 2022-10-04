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MEDYA

Gelinim Mutfakta kaynanası Beyhan Öksüz cenaze aracıyla Türkiye turu yapmış gelini ifşa etti

Kanal D Gelinim Mutfakta kaynanası Beyhan Öksüz rezil itirafıyla şoke etti. Belediye cenaze aracını ayarlayan Beyhan Öksüz, cenazeyle birlikte şehir şehir geziyormuş. Beyhan Öksüz gelini bunları söyleyince pişkinlikle itirafta bulundu.

Nursel Ergin'in sunumuyla bu sezon yoluna devam eden Gelinim Mutfakta yarışması geçen yılın reyting makinasını yarışmaya geri döndürdü. O isim de gelini Yeşim Öksüz ile 2021 sezonunu birinci bitiren kaynana Beyhan Öksüz oldu. Kanal D'nin reyting için Beyhan'ı getirmesi ilk meyvesini de verdi. Beyhan Öksüz, yaptığı 'cenazeyle şehir şehir gezme' itirafları ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı. 

Gelini ifşa etti

Beyhan'ın gelini kaynanasının belediye cenaze aracıyla Türkiye turuna çıkmasını ifşa eden isim oldu. Yeşil, "Benim kaynanam her şeyi beleşe getirmeye bayılır' diyerek şunları anlattı:

-Şehir dışına giden cenazelere takılıyor. Gidiyor elinde peçeteyle iki ağlıyor yakınım diyor ve cenaze aracına biniyor. Bu şekilde şehir şehir geziyor. Tanıdık biri arayınca cenazemiz var diyor, uzaktan biri arayınca da meşhur biriyim turla geziyorum diyor. 

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