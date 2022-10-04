2 Rus askeri cinsel ilişki sırasında dronla vuruldu! Rusya bozguna uğradı asker cesetlerini köpekler yiyor!

RUSYA işgal ettiği Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak ettiğini açıkladı. Bugün de Rus Parlamentosu ilhak kararını onayladı. Ancak Ukrayna güçleri, ilhak edilen bölgelerde Rus askerlerine ağır darbeler vuruyor. Ajanslar, sahipsiz kalan Rus askerlerin cesetlerinin köpekler tarafından yenildiğini gösteren fotoğraflar yayınladı. Tüm bunlar olurken, tüm dünyayı şoke eden bir görüntü geldi. İki Rus askeri bir harabede cinsel ilişkiye girerken Ukrayna dronlarınca öldürüldü. O anların kamera kayıtları olay..

Rusya lideri Vladimir Putin'in resmen 'ilhak' ettiğini duyurduğu Herson'un kuzeydoğusundaki Dinyeper Nehri çevresinde şiddetli çatışmalar var. Herson'da Rusların atadığı işgal yöneticisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 km ilerleyerek Dudchany kenti yakınlarına geldiklerini itiraf etti. Bölgeden Rus askerlerinin cesetlerinin köpekler tarafından parçalandığı görüntüler geldi. Tüm bunlar olurken 2 Rus askerin bir harabede cinsel ilişki halende iken vurulduğunu gösteren kamera drone görüntüleri olay oldu.

Rusların atadığı isim duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 223 gün geride kaldı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna birliklerinin üç cephede birden zafere doğru ilerlediğini bildiriyor. Ukrayna ordusu, Ağustos ayında karşı taarruza geçtiği güneydeki Herson'da Rus savunma cephesini yarmayı başardı. Vladimir Putin'in resmen 'ilhak' ettiğini duyurduğu Herson'un kuzeydoğusundaki Dinyeper Nehri çevresinde şiddetli çatışmalar var. Herson'da Rusların atadığı işgal yöneticisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 km ilerleyerek Dudchany kenti yakınlarına geldiklerini itiraf etti.

Rusya itiraf etti: Bizden üstünler

Rus mevzilerini aşan Ukraynalıların ilerleyişi Moskova tarafından da doğrulandı. Rus askeri yetkililer, "Ukrayna ordusuna çok yoğun savunma ateşi açıyoruz" açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov da Ukrayna'nın bölgede tank sayısı olarak üstün olduğunu ekledi.

Zelenski: Birçok yerde şiddetli savaş sürüyor

Rusya'nın 2014'te el koyduğu Kırım'la hemen kuzeyinde yer alan Herson arasında Dinyeper Nehri bulunuyor. Ukraynalılar, haftalardır Kırım'la Herson bağlantısını kesmek için nehir üstündeki köprüleri bombardımana tutuyordu. Ukraynalılar, Dinyeper Nehri'nin batısında bulunan yaklaşık 25 bin Rus askerinin ikmal hattını koparmayı hedefliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Birkaç bölgede kurtardığımız yerler oldu, birçok yerde şiddetli savaş sürüyor" açıklamasını yaptı. Ancak Zelenskiy bu bölgelerin isimlerini açıklamadı.

280 bin nüfuslu Herson hayalet şehir oldu

Savaştan önce 280 bin insanın yaşadığı ve halihazırda nüfusu yarıya inen Herson'un kurtarılması, çetin kış koşulları öncesinde Ukrayna için bir dönüm noktası olacak. Ağustos sonunda Ukraynalılar Herson'a karşı saldırı başlatınca, Rusya doğudaki birliklerini güney cephesine kaydırdı. Bunun üzerine Ukrayna ordusu ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov çevresinde bir yıldırım harekata imza attı. Harkov bölgesi günler içinde Rus işgalcilerden temizlendi, Ukrayna birlikleri Donetsk bölgesindeki Liman şehrini de Rus işgalcilerden Ekim ayının ilk günlerinde kurtardı.

Kremlin'i şoke eden fotoğraflar

Liman'ın tam da resmi ilhak kararının açıklandığı saatlerde düşmesi, Kremlin'de şok dalgaları yaydı. Ukrayna ordusu şimdi, Luhansk bölgesindeki Kremenna ve Svatove kentlerine doğru saldırı başlattı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Rus ordusunun sevkiyat rotasının göbeğinde yer alan Liman'dan cesetlerle dolu yol kenarlarının fotoğraflarını dünyaya geçti. Onlarca Rus askerinin cesedi Ukraynalılar tarafından toplanıyor.

Putin bölge komutanını kovdu!

Amerikan New York Times gazetesi, bazı askerlerin Cumartesi çekilen Rus birliklerinden ayrılarak Liman'da kalmayı seçtiğini ve Pazar günü de bir insan avının başladığını duyurmuştu. Cephe hattında bataklığa saplanan Putin, çareyi komutanları değiştirmekte buldu. İşgal altındaki dört bölgede gerçekleşen düzmece referandumlar öncesinde kısmi seferberlik ilan eden Rusya lideri Putin, ordudaki bir komutanı daha kovdu. Batı Askeri Bölgesi (ZVO) komutanı albay general Alexander Zhuravlev'in kovulduğunu gazeteciler fark etti. Zuhravlev'in yerine Korgeneral Roman Berdnikov atandı. Korgeneral Berdnikov, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarını yürütüyordu.

Rusya'nın en iyi birlikleri yenildi

Ukrayna savaşını yakından izleyen Savaş Araştırmaları Enstitütüsü (ISW), halihazırda Ukraynalıların hem doğu hem de güney cephesinde Rusların en iyi birliklerini geri püskürttüğünü belirtiyor. ISW, Herson'daki 76. Hava İndirme Muhafızları ile Liman'daki 144. Motorize Silah Tümeni'nin ağır bir yenilgi aldığını hatırlatıyor. ISW'ye göre, Ukraynalılar özellikle Luhansk'taki Kremennaya ve Svatov'a doğru kontrol ettikleri bölgeleri genişletiyor. ISW ayrıca, Donest bölgesindeki Rus ayrılıkçıların lideri Daniil Bezsonov'un Telegram kanalında yapılan çağırıya da dikkat çekiyor. Kremlin'in kuklası Bezsonov, Rus güçlerine sokak savaşlarına hazırlanmaları ve yeni savunma hatları kurmaları çağrısında bulunuyor.