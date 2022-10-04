İsveç devlet televizyonunda skandal Erdoğan yayını! Canlı yayında hakaretler ettiler

NATO üyeliği için Türkiye'yle üçlü mutabakat imzalayan ve teröristleri iade etme sözü veren İsveç'te yeni skandal. PKK'lıların her gün sokaklarda eylem yaptığı İsveçte bu kez devlet televizyonu SVT'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dalga geçilen, kendisine hakaretler edilen bir yayın yapıldı. Yayında, İsveç'te yaşayan PKK sempatizanı Kadir Meral yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya girmek için adeta Türkiye'ye yalvaran İsveç'te yeni skandal, PKK'lıların gösterilerini engellemeyen İsveç, şimdi de devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dalga geçilmesine müsaade etti. İsveç devlet televizyonu SVT’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dalga geçilen yayın, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu yayında Erdoğan’ın, çeşitli konulardaki tutumlarıyla dalga geçildi. İşte onlardan bazıları:

“Erdoğan, nasıl oluyor da senin gibi bir Türk’ün saçı yok? Herkesin gidip saç ekimi yaptırdığı bir ülkeden geliyorsun. Git hemen saçını ektir ya da bir eşarp tak.” Türkiye’nin iadesini istediği PKK’lıların “aktivist” olarak tanımlandığı SVT'deki programda, şu ifadeler kullanıldı:

“Erdoğan, sen İsveç’ten rejim muhalefetleri ve aktivistleri istiyorsun. Yani sana uymayan ve nefret ettiğin şeyler. İnternet üzeri alışveriş yaptığında da böyle misin? Aman ne kadar çirkin bir şey, bir de beden yanlış. Ama yine de almak istiyorum. Erdoğan, sen kendini dönemin yeni Sultanı sanıyorsun.”

PKK'lı Kadir Meral programda konuşturuldu

Bununla birlikte programda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrakları açılarak “Yaşasın demokrasi” sloganı atıldı. Programda bu ifadeleri kullanan ve İsveç’te yaşayan Kadir Meral’in ise sosyal medya hesabından terör örgütü YPG/PKK’yı öven paylaşımları olduğu anlaşıldı.

İsveç’te yaşayan Kadir Meral, Türkiye doğumlu. 1989 yılında babası “siyasi nedenlerle” Türkiye’yi terk ederek İsveç’e yerleşti. 1991 yılında ise Kadir Meral de İsveç’e taşındı. Meral’in İsveç üzerinden terör örgütü PKK’ya destek mesajlarında bulunması birçok kişinin tepkisini çekti.