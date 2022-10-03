Kadir Doğulu'dan nişan töreninde garip tavırlar! Uraz Kaygılaroğlu kendi zor tuttu

"Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Yüz yüze" gibi dizilerin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı, Didem Keleş ile nişanlandı. Nişan yüzüklerini son dönemde tasavvufa merak salan KAdir Doğlu taktı. Kadir Doğulu'nun o anlardaki tavırları herkesi şaşkına çevirirken, yanındaki oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için oscarlık performans gösterdi. İşte Kadir Doğulu ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gündem olan o videosu...

"Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Yüz yüze" gibi dizilerin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı, Didem Keleş ile aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı. Ünlü isimlerin katıldığı nişan törenine Uraz Kaygılaroğlu ile Kadir Doğulu damga vurdu.

Yüzükleri takan Kadir Doğulu'nun sergilediği garip tavırlar, Uraz Kaygılaroğlu'nun ve damadın gülmemek için kendini zor tuttuğu anlara sahne oldu.

Damadı gülmemeye böyle ikna etti

Çiçeği burnunda nişanlı çiftin yüzüklerini Kadir Doğulu taktı. O sırada damat adayı İsmail Akyazıcı'nın yanında bulunan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemesi için Akyazıcı'nın gözüne baktı. İkili o anda gülememek için şekilden şekle girdi. Uraz Kaygılaroğlu, gülmemek için gösterdiği performansla ne kadar iyi oyuncu olduğunu kanıtladı.

En iyi oyuncu ödüllük hareket

Kadir Doğulu'nun garip tavırları sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları Uraz Kaygılaroğlu'nun görüntüsünü paylaşıp, şu yorumu yaptı: "Şurada gülmemeyi başardığı için en iyi oyuncu ödülü alması lazım."