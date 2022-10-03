Üzerine doğru geldiğini görünce! Tokat'ta drondan korkan çobandan güldüren hareket

TOKAT'da bir çobanın dron ile imtihanı görenleri güldürdü. Dronun kendisine ve sürüsüne zarar vereceğini düşünden çoban, elindeki nacağı havaya fırlattı. O anlar saniye saniye dron kamerası tarafından kaydedildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde doğa fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçü çekmek için Boğalı yaylasına gitti. Dron ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, dronu çobanın olduğu yere yönlendirdi.

Bu sırada dronun çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçışırken çoban ise drona nacak fırlattı. Nacak drona isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı.

"Zarar vereceğini sanmış"

Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, "Çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattım. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda dronu görünce zarar vereceğini sanmış. Panikle nacağı attığını söyledi. Sonra tabii olayı tatlıya bağladık oturduk. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı" dedi.