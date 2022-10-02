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MHP ilçe Başkan Yardımcısı kameralar önünde öldürüldü! Katil zanlısı yakalandı

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hançer'in öldürülme anı kameralarca an be an kaydedilirken, Hançer'in 20 yıl önceki bir kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlılarından biri yakalanarak tutuklandı.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz Salı günü Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Alışveriş yapmak için girdiği marketin çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayette rol aldığı iddia edilen bir şüphelinin izine Esenyurt’ta rastlandı. 

Bir kişi yakalanarak tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak araştırılan cinayette yeni ipuçları elde edildi. Olay ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırganlardan Ö.D.(31), Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

20 yıl önceki cinayetin kan davasıymış

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada çapraz sorguya alınan zanlının, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan soruşturmada, 20 yıl önce Kars’ta meydana gelen bir cinayetin devam eden husumetten kaynaklandığı, kan davasına dönüşen olayda Erkan Hançer’in öldürüldüğü ifade edildi. Yakalanan Ö.D.’nin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, marketten çıktığı sırada merdivenlerde oturan kişi, Hançer'i görünce ayağa kalktı. Katil, Hançer aracına bineceği sırada arkasından yaklaşarak başından vurdu. Tetikçinin rahat tavırları ve yüzünü gizleme gereği bile duymaması dikkat çekti.

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